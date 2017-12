Kassel (ots) – Nachdem es am vergangenen Wochenende zu drei Einbrüchen im Kasseler Stadtteil Niederzwehren kam, bitten die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nun um Hinweise. Möglicherweise haben Zeugen verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit einem der Einbrüche stehen und können Hinweise auf die Täter geben.

Einbruch in der Korbacher Straße

Die Bewohnerin der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in der Korbacher Straße hatte am Samstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, über den Notruf 110 bei der Leitstelle Kasseler Polizei den Einbruch gemeldet. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hebelten die unbekannten Einbrecher mit massiver Gewalt die Balkontür im ersten Obergeschoss auf und drangen in die Wohnung ein. Im Inneren durchsuchten sie anschließend mehrere Räume und klauten diversen Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Außerdem richteten die Unbekannten einen Sachschaden von ca. 800 hundert Euro an. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Unklar ist noch die genaue Tatzeit. Sie dürfte aber zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Samstagnachmittag, 15 Uhr, liegen, da in diesem Zeitraum die Bewohner nicht zu Hause waren. Allerdings hörte eine Nachbarin am Freitag, gegen 19 Uhr, verdächtige Geräusche. Ob es sich jedoch um die Einbruchszeit handelt, können die Ermittler derzeit nicht sagen.

Einbruch im Heckenpfad

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Samstag zwischen 16 Uhr und 18:00 Uhr im Heckenpfad. Hier drangen die unbekannten Täter in das Einfamilienhaus ein, indem sie eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Grundstücks aufhebelten. Anschließend durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume und klauten Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von rund tausend Euro. Nach der Tat flohen die Täter mit der Beute in unbekannte Richtung.

Einbruch im Simmedenweg

Der dritte Einbruch in Kassel – Niederzwehren ereignete sich am Samstag zwischen 14:30 Uhr und 20:30 Uhr. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hebelten die Einbrecher ein rückseitig gelegenes, gekipptes Fenster des Einfamilienhauses im Simmedenweg auf. Im Inneren dursuchten die Unbekannten alle Räume und erbeuteten Schmuck sowie ein Pad des Herstellers Samsung. Den Gesamtschaden der geklauten Gegenstände schätzen die Eigentümer auf mehrere hundert Euro.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 bitten Zeugen, die Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp