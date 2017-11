Kassel (ots) – Ein bislang Unbekannter sorgte am heutigen Nachmittag in einem Lebensmitteldiscounter am Struthbachweg für besonderes Aufsehen. Mehrere Mitarbeiter und Kunden klagten gegen 13:45 Uhr über Reizung der Augen und Atemwege. Wie die nachfolgenden Ermittlungen ergaben, dürfte ein bislang unbekannter Reizgas in dem Markt versprüht haben. Insgesamt zehn Betroffene im Alter von 20 bis 62 Jahren meldeten sich bei dem am Tatort eingesetzten Rettungsdienst und ließen sich ambulant behandeln. Eine Mitnahme ins Krankenhaus war nach derzeitigem Sachstand nicht erforderlich. Der Markt musste zunächst zur Entlüftung geschlossen werden. Erst um 15:45 Uhr stand der Discounter für Kunden wieder zur Verfügung.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Nord haben nun die Sachbearbeitung übernommen. Sie ermitteln derzeit gegen Unbekannt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Sie bitten Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

