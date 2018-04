Kassel (ots) – Zu Beginn der diesjährigen Motorradsaison ereigneten sich auf nordhessischen Straßen tragischerweise bereits zwei tödliche Verkehrsunfälle, bei denen junge Zweiradfahrer ihr Leben verloren. Schon in vergangenen Jahren hatten sich tödliche oder schwere Unfälle, an denen Zweiräder in irgendeiner Form beteiligt sind, häufig am Anfang der Saison ereignet.

Ursächlich für die Unfälle sind einerseits oft Fahrfehler von motorisierten Zweiradfahrern, die noch ungeübt in die neue Saison starten und ihre Fähigkeiten überschätzen. Sehr häufig, gerade zu Beginn der Zweiradsaison, sind es aber auch die Fehler anderer Verkehrsteilnehmer, die zu Verkehrsunfällen mit Zweirädern führen. Zum Beispiel beim Linksabbiegen oder Einfahren in bevorrechtigte Straßen. Zweiradfahrer werden in diesen und ähnlichen Fällen oft zu spät oder gar nicht wahrgenommen.

Schon ist es passiert, mit oft fatalen Folgen für die Fahrer und Beifahrer auf zwei Rädern. Jede verletzte oder gar getötete Person ist eine zu viel, daher appelliert die nordhessische Polizei zu Beginn der Zweiradsaison an alle Verkehrsteilnehmer:

Für den Motorradfahrer gilt:

Die Fahrfertigkeiten müssen erst wieder antrainiert werden, also

und nicht nur zu Saisonbeginn eine vorsichtige defensive

Fahrweise

und nicht nur zu Saisonbeginn eine vorsichtige defensive Fahrweise Teilnahme an einem Fahrsicherheitstraining

Die Fahrweise dem Fahrbahnzustand (Schmutz, Schienen,

verschlissene Fahrbahnbeläge, insbesondere frostbedingte

Schlaglöcher) anpassen

Nur ein technisch einwandfreies Motorrad in Betrieb nehmen

Geeignete Kleidung und ein geprüfter Helm sind Pflichtprogramm

Für den Fahrradfahrer gilt:

Stets am rechten äußeren Fahrbahnrand fahren und vorhandene

Radwege nutzen

Der Fahrradhelm sollte für alle Radfahrer selbstverständlich

sein

Nur mit einem verkehrssicheren Fahrrad am Straßenverkehr

teilnehmen. Beleuchtung, Bremsen und Klingel kommen eine

besondere Bedeutung zu

Für die übrigen Verkehrsteilnehmer gilt:

Auf Zweiräder im Straßenverkehrsbild einstellen

Geschwindigkeiten von Motorrädern richtig einschätzen

Schulterblick rettet Zweiradfahrer

Abstand halten, insbesondere den Seitenabstand zu Radfahrern

beachten

Für alle Verkehrsteilnehmer gilt: Bewegen Sie sich aufmerksam und rücksichtsvoll im Straßenverkehr.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen

