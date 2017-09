Kassel (ots) – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich unterwegs mit einem roten Fahrzeug, hat am gestrigen Mittwoch eine Laterne auf dem öffentlichen Parkplatz der Willy-Brandt-Schule an der Brückenhofstraße in Kassel-Oberzwehren umgefahren und ist anschließend geflüchtet. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte die Polizei gegen 16 Uhr am gestrigen Nachmittag wegen der umgeknickten Laterne auf dem Parkplatz der Schule verständigt. Seinen Angaben zufolge sei der Mast gegen 6 Uhr am Morgen noch unbeschädigt gewesen. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, hatten sie Spuren an dem Laternenmast gefunden, die eindeutig auf einen Unfall schließen lassen. Sichergestellte Lackspuren sprechen zudem dafür, dass das verursachende Fahrzeug eine rote Lackierung hatte. Den Sachschaden an der Laterne schätzen die Beamten auf ca. 3.000,- Euro.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder sein vermutlich beschädigtes, rotes Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

