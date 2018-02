Korbach (ots) – Als eine 77-jährige Frau aus Korbach-Lelbach am Montagmittag um 14 Uhr nach Hause kam, musste sie feststellen, dass unbekannte Einbrecher in der Zeit ab Sonntagvormittag, 11 Uhr in ihr Haus in der Straße „C“ eingebrochen sind. Der oder die Diebe haben im Tatzeitraum ein Fenster gewaltsam geöffnet und das gesamt Haus durchsucht. Sie hatten es offensichtlich ausschließlich auf Bargeld oder Schmuck abgesehen, denn sie verschwanden ohne Beute. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

