Kassel (ots) – Die Fachleute der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen bieten Montag und Dienstag kurzfristig zwei Beratungstermine zum Thema Einbruchschutz an. Während der nachfolgenden Zeit erhalten Interessierte im tegut-Markt im Lohfeldener Ortsteil Ochshausen und im Rewe-Markt „Beume“ im Kasseler Stadtteil Wehlheiden gezielte und umfangreiche Informationen, wie Sie sich effektiv vor Einbrüchen schützen können. Auf das Thema „Wachsamer Nachbar“ werden die Fachberater an den jeweiligen Beratungsständen ganz besonders eingehen.

Montag, 11. Dezember 2017, 14:30 Uhr bis 16 Uhr Ort: Lohfelden-Ochshausen, im tegut-Markt, Elisabeth-Selbert-Straße 40

Dienstag, 12. Dezember 2017, 10 Uhr bis 11:30 Uhr Ort: Kassel-Wehlheiden, Rewe-Markt „Beume“, Sternbergstraße 10 – 12

Insbesondere in dieser Jahreszeit nutzen Einbrecher die früh einsetzende Dunkelheit. Dabei kommt es ihnen zusätzlich gelegen, dass in den frühen Abendstunden manches Haus leer steht, weil die Bewohner beispielsweise noch an der Arbeit sind. Aufmerksame Nachbarn und vorgetäuschte Anwesenheit können dann probate Mittel des Einbruchschutzes sein.

Weitere Informationen zum Einbruchschutz erhalten Sie über www.polizei-beratung.de oder persönlich im Kasseler Polizeiladen, Wolfsschlucht 5, 34117 Kassel. Weitere Informationstermine finden Sie über den Kurzlink: http://k.polizei.hessen.de/306749305

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

