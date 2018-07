Die Polizei sucht bereits seit Anfang April nach der vermissten 15 Jahre alten Schülerin Tessa W. Sie stammt aus dem niedersächsischen Nordhorn, wuchs im Landkreis Goslar, ebenfalls Niedersachsen, auf und war zuletzt in unterschiedlichen Jugendhilfeeinrichtungen des dortigen Bereichs, und zuletzt im Schutzhof Calden im Landkreis Kassel wohnhaft. Tessa W. ist in der Vergangenheit bereits häufiger ausgerissen.

Die für Vermisstenfälle zuständigen Beamten des K11 der Kasseler Kripo gehen aktuell davon aus, dass sie freiwillig die Jugendeinrichtung in Calden verlassen hat. Ihr derzeitiger Aufenthalt ist derzeit nicht bekannt. Den Ermittlern liegen Hinweise vor, dass sie sich im Bereich Kassel aufhalten könnte. Aber auch ihr Geburtsort und der anschließende Wohnort in Goslar könnten in Frage kommen.

Die 15-Jährige ist 1,65 m groß und hat eine schlanke Figur. Sie hatte zuletzt blond gefärbte, längere Haare. Die Naturfarbe ist dunkel. Sie hat eine helle Haut und blau-grüne Augen. Zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Tessa W. nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel, Tel.: 0561 – 9100, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)