Kassel (ots) – Am 28.07.2017 kam es gegen 22.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kohlenstraße in der Kasseler Innenstadt. Zeugen berichteten, dass in Höhe der Hausnummer 69 ein PKW auf dem Dach liegen würde.

Die mit den ersten Ermittlungen betreuten Einsatzkräfte des Polizeireviers Südwest stellten beim Eintreffen am Unfallort fest, dass sich ein Kleinwagen der Marke Mazda überschlagen hatte und auf dem Dach in der Kohlenstraße zum Stillstand kam. Der Fahrer des PKW befand sich noch im Fahrzeug und musste geborgen werden. Der Beifahrer wurde bei dem Unfall aus dem Wagen geschleudert und befand sich beim Eintreffen der Streifen auf dem Bürgersteig. Sowohl Fahrer als auch Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und wurden zur ärztlichen Versorgung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Derzeit besteht keine Lebensgefahr.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 22 jährige männliche Unfallverursacher aus Kassel mit einem weißen Mazda die Kohlenstraße in Richtung Innenstadt.

Aus bislang ungeklärten Gründen verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und streifte höchstwahrscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit die Verkehrsinsel in Höhe des dortigen Lidl Marktes und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort beschädigte er noch den Zaun eines angrenzenden Grundstücks und streifte einen Baum, bis er sich überschlug und auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand kam. Der Beifahrer, ein 40 jähriger Mann aus Baunatal wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und verletzte sich.

Zur Klärung der Unfallursache wurde seitens der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt. Die Kohlenstraße war für über eine Stunde voll gesperrt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (JH)

