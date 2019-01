Auf den Einbruch in die Praxis in der Straße „Oberer Riedweg“ aufmerksam wurde der Zeuge gegen 4:20 Uhr in der Nacht. Er sah, wie die beiden Täter aus einem Fenster der Praxis kletterten und alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifenwagen verschiedener Polizeireviere verlief leider ohne Erfolg. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensuche am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo berichten, waren die Täter offenbar über ein Fenster in die Praxis eingestiegen, indem sie dieses mit einem Werkzeug gewaltsam aufbrachen. Mit der Beute, darunter zwei schwarze Wellensteyn-Winterjacken, flüchteten sie anschließend vom Tatort in Richtung Welleröder Straße. Die weitere Fluchtrichtung ist derzeit nicht bekannt.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Wattenbach verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)