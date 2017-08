Kassel (ots) – Offenbar betrunkene Autofahrer haben am gestrigen Mittwochnachmittag und später, in der Nacht zum Donnerstag, jeweils einen Unfall in Stadt und Landkreis Kassel verursacht. Am Nachmittag hatte eine 59-jährige Autofahrerin in Baunatal beim Abbiegen im Kreisverkehr ein anderes Fahrzeug beschädigt. Bei ihr hatte ein Atemalkoholtest über 3,4 Promille ergeben. In der Nacht hatte sich dann ein 19-Jähriger mit seinem Pkw im Kasseler Stadtteil Wolfsanger überschlagen und dabei glücklicherweise nur leicht verletzt. Bei ihm zeigte ein Alkoholtest anschließend rund 1,2 Promille in der Atemluft an.

Wie die Beamten des Polizeireviers Süd-West zum Unfall in Baunatal berichten, war die 59-Jährige aus Baunatal gegen 13:15 Uhr auf der Wilhelmshöher Straße in Richtung Friedhofstraße unterwegs. Dort fuhr sie in den Kreisel und nahm anschließend die erste Ausfahrt in die Friedhofstraße. Vermutlich aufgrund ihrer erheblichen Alkoholisierung fuhr sie dabei mit ihrem Kleinwagen einen zu großen Bogen und touchierte den dort am Kreisel wartenden Pkw eines 21-Jährigen aus Kassel. An beiden Wagen war ein Sachschaden von jeweils rund 1.000,- Euro entstanden. Die 59-Jährige war daraufhin aus ihrem Auto ausgestiegen und noch zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Die alarmierte Streife konnte sie jedoch kurz darauf festnehmen und stellte dabei ihre erhebliche Alkoholisierung fest.

Wie die in der Nacht an der Unfallstelle im Stadtteil Wolfsanger eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, war der offenbar alkoholisierte 19-Jährige aus Kassel gegen 1:30 Uhr auf dem Grenzweg aus Richtung „Auf der Hasenhecke“ kommend, in Richtung Wacholderweg unterwegs. Dort kam der Mercedes im Bereich der gepflasterten Fahrbahn nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der 19-Jährige hatte sich dabei Schnittverletzungen am Arm zugezogen und wurde anschließend mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Wie sich herausstellte, ist er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

