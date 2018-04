Kassel (ots) – Der am gestrigen Mittwoch durchgeführte europaweite Speedmarathon verfehlte auch im Raum Kassel nicht seine Wirkung. Die meisten Verkehrsteilnehmer hielten sich an die vorgegebene Geschwindigkeit. Die Zahl der Temposünder lag wieder deutlich unter denen, die an üblichen Tagen ertappt werden.

Es zeichnete sich jedoch bereits gestern Nachmittag die Tendenz ab, dass die im Vorfeld angekündigten Messstellen offenbar nicht bis zum letzten Verkehrsteilnehmer durchgedrungen waren.

Dennoch fuhren nur 5,1 Prozent, also 149 der 2921 gemessenen Fahrzeuge zu schnell. Damit liegt die Quote unter der aus dem Jahr 2017, als 5,8 Prozent der Fahrzeuge aufgrund einer Geschwindigkeitsübertretung angehalten und kontrolliert wurden.

Das Ergebnis für Stadt und Landkreis Kassel zeigt, dass der Speedmarathon auch in unserer Region ein Erfolg war. Die Kasseler Polizei stellte zudem an den Messstellen fest, dass die Aktion fast ausnahmslos positiv von den Verkehrsteilnehmern aufgenommen wurde. Auch ertappte Temposünder zeigten sich dabei einsichtig.

