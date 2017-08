Kassel (ots) Geschwindigkeitsmessungen mit dem Laserhandmessgerät auf der Leipziger Straße durch Beamte des Polizeireviers Ost führten in der Nacht zum heutigen Montag bei einem Wagen zur Festnahme gleich aller drei Fahrzeuginsassen. Der Fahrer des zu schnell fahrenden Autos war offenbar drogenberauscht und ohne Führerschein unterwegs, sein Beifahrer wurde per Haftbefehl gesucht – ihr Freund auf der Rücksitzbank hatte Marihuana in der Tasche. Für alle drei Männer endete die Fahrt an dieser Stelle. Sie mussten die Beamten mit zur Dienststelle begleiten.

Der VW Golf war gegen Mitternacht auf der Leipziger Straße, kurz vor dem Platz der Deutschen Einheit, zu schnell unterwegs und daraufhin von den Beamten aus dem Verkehr gezogen worden. Zunächst hatte der am Steuer sitzende 23-Jährige aus Kassel bereitwillig die 25 Euro Verwarngeld bezahlt, die für seine Tempo-Überschreitung von 15 km/h üblicherweise vorgesehen sind. Wie die Beamten des Reviers Ost berichten, konnte er im Verlauf der Kontrolle jedoch nicht sein auffällig nervöses Verhalten sowie den aufdringlichen Marihuanageruch verbergen, der aus seinem Wagen strömte. Bei der daraufhin durchgeführten genaueren Überprüfung der drei Fahrzeuginsassen stellte sich dann heraus, dass der 23-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Steuer gesessen hatte. Ein Drogenvortest hatte dies angezeigt. Zudem konnte er den Beamten keinen Führerschein vorzeigen. Er muss sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis verantworten und musste die Streife zur Blutentnahme mit aufs Revier begleiten. Sein mit Haftbefehl gesuchter 23-jähriger Beifahrer aus Wuppertal trat ebenfalls in Beamtenbegleitung die Fahrt zum Polizeirevier an. Die Geldstrafe in Höhe von 500,- Euro, zu der er in Nordrhein-Westfalen verurteilt worden war, hatte er später bezahlt, woraufhin er wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Beim dritten Insassen, einem ebenfalls 23-Jährigen aus Kassel, hatten die Beamten in der Jackentasche eine Tüte mit über 8 Gramm Marihuana gefunden. Auch ein im Auto liegender angerauchter Joint, der vermutlich für den penetranten Marihuanageruch im Fahrzeug gesorgt hatte, soll ebenfalls diesem jungen Mann gehören. Er muss sich nun wegen Drogenbesitzes verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten auch die beiden 23 Jahre alten Männer schließlich wieder auf freien Fuß.

Gegen den Halter des Fahrzeugs, ein 52-Jähriger aus Kassel, leiteten sie darüber hinaus ebenfalls ein Strafverfahren ein. Da der Fahrer seines Pkws ohne Führschein unterwegs war, muss der Mann sich nun wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden beim Polizeirevier Ost geführt.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (JH)

