Kassel (ots) – Am Freitagnachmittag entwendete ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen Koffer, darin eine silberne Trompete, am Haltestellenhäuschen vor dem Rathaus in der Kasseler Fußgängerzone. Nun bitten die Ermittler des Polizeireviers Mitte Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Musikinstrumentes geben können, sich bei der Kasseler Polizei zu melden.

Wie der bestohlene 12 Jahre alte Schüler berichtet, ereignete sich der Diebstahl gegen 14:45 Uhr. Er hielt sich zu dieser Zeit im Haltestellenhäuschen der Straßenbahn vor dem Kasseler Rathaus auf. Er gab bei der Anzeigenerstattung an, dass er einen Freund traf, sich mit diesem kurz unterhielt und währenddessen seinem Musikinst er beim Umdrehen den Diebstahl seines Musikinstrumentes fest. Er schaute sich noch um, entdeckte aber, trotz des regen Fußgängerverkehrs, niemanden, der für den Diebstahl in Frage kam. Der 12-Jährige erstatte anschließend gemeinsam mit seinem Vater Anzeige beim Polizeirevier Mitte. Bei der Trompete handelt es sich um ein silbernes Blechblasinstrument der Marke Mollenhauer. Die B-Trompete ist etwa 40 cm lang und hat drei Ventile. Sie war in einem schwarzen Koffer deponiert.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zu einem Tatverdächtigen führten, erhoffen sich die Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Mitte mit der Veröffentlichung des Falls, Zeugenhinweise zu bekommen. Diese werden unter der Telefonnummer 0561 – 9100 im Polizeipräsidium Nordhessen erbeten.

pmk. Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

