Kassel (ots) – Am gestrigen späten Dienstagabend steckte ein bislang unbekannter Täter in der Mombachstraße Ecke Fiedlerstraße einen Altpapiercontainer in Brand. Die Kasseler Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Brandstifter geben können.

Von dem Brand erfuhren Polizei und Feuerwehr gegen 23:45 Uhr durch eine Passantin. Ein großer Altpapiercontainer stand dort in Flammen und brannte vollständig nieder, vom Verursacher war allerdings keine Spur. Nach jetzigen Erkenntnissen ist der 1100 Liter fassende Container vorsätzlich in Brand gesetzt worden.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Operativen Einheit in Kassel bitten nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0561 – 910 0 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

