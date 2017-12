Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Kassel wurden um 08:37 Uhr zu einem Verkehrsunfall gerufen. Gemeldet wurde eine Person unter einem Scheinenfahrzeug. Das Unglück ereignete sich am Bahnübergang an der Korbacher Straße/Brückenhofstraße. Dabei erfasste eine Lokomotive, die stadteinwärts fuhr, eine Fußgängerin und ihren Hund die über den Fußgängerüberweg gingen. Reanimationsversuche durch den Rettungsdienst blieben erfolglos. Die Frau und ihr Hund verstarben noch an der Unfallstelle.

Die Feuerwehr Kassel war mit 12 Einsatzkräften vor Ort.

PM: Feuerwehr Stadt Kassel (HJ)

