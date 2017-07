Bereits am 7. Juni ereignete sich ein Unfall auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Hafenstraße. Dabei soll die Fahrerin eines roten Pkw beim Einparken einen grauen Mazda 3 beschädigt und an diesem rund 1.000 Euro Sachschaden verursacht haben. Die Polizei bittet nun diese Fahrerin sich zu melden.

Die Dame hatte bereits am Unfalltag das Kennzeichen des von ihr beschädigten Autos in dem Baumarkt ausrufen lassen, worauf sich aber niemand meldete. Erst zuhause bemerkte der 61 Jahre alte Fahrer des Mazdas den Schaden an seinem Fahrzeug und begab sich am nächsten Tag zu dem Baumarkt, um dort nachzufragen, ob zufällig eine Videoüberwachung des Parkplatzes existiert, auf der man eventuell den Unfallverursacher erkennen kann. Dabei erfuhr er von der Durchsage seines amtlichen Kennzeichens vom Vortag, die er aber leider nicht wahrgenommen hatte.

Wie die mit den Unfallermittlungen betrauten Beamten der Verkehrsinspektion Kassel berichten, ereignete sich der Unfall zwischen 14:30 und 14:53 Uhr. Sie bitten sowohl die Fahrerin des roten Pkw als auch Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (JH)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp