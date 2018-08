Unbekannte haben sich am gestrigen Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr unbefugt Zugang zur Ahnatalschule in Vellmar verschafft und dort in einem Flur einen Feuerlöscher komplett entleert. Nicht nur, dass sie durch das Freisetzen des Löschpulvers den Rauchmelder auslösten und die Vellmarer Feuerwehr unnötigerweise ausrücken musste, sie hatten damit auch einen Sachschaden verursacht. Wie hoch die Kosten für die Reinigung des Flures ausfallen werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Löschpulver hatte sich an Wänden und insbesondere auf dem Fußboden stark abgelagert. Die Täter waren anschließend aus der Schule in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Beamten des zuständigen Polizeireviers Nord ermitteln nun wegen Sachbeschädigung sowie Beeinträchtigung von Nothilfemitteln und suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)