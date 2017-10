Kassel (ots) – In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es in Kassel und Vellmar zu mehreren Einbrüchen in Autos, bei denen es die Täter auf die Lenkräder und andere in den Fahrzeugen festeingebaute Teile abgesehen hatten. Insgesamt sechs Anzeigen, davon vier Tatorte in Vellmar und zwei in Kassel, sind bei der Kasseler Polizei im Laufe des heutigen Tages bislang erstattet worden. Vermutlich gehen alle Taten auf das Konto ein und derselben Tätergruppe. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Operativen Einheit sind nun auf der Suche nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Vellmar oder in den Kasseler Stadtteilen Kirchditmold und Bad Wilhelmshöhe verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Betroffen von den Autoaufbrüchen waren überwiegend Fahrzeuge von BMW, in einem Fall ein Mercedes AMG. Die Täter hatten offenbar im Schutze der Dunkelheit agiert und die Pkws, die in Vellmar in der Händelstraße, der Mönchehofer Straße, der Kreuzbreite und der Frommershäuser Straße sowie in Kassel-Kirchditmold in der Schachtstraße und in Bad Wilhelmshöhe in der Bachstraße abgestellt waren, aufgebrochen. Um in die Fahrzeuge zu gelangen, hatten sie in fünf Fällen die hinteren Dreiecksscheiben zu Bruch gebracht, in einem Fall schnitten sie das Verdeck eines Cabrios auf. Anschließend bauten sie aus den aufgebrochenen Fahrzeugen fachmännisch die Lenkräder aus. Teilweise kam es auch zum Ausbau von Elementen aus den Armaturenbrettern und Mittelkonsolen. Insgesamt entwendeten die Täter Fahrzeugteile im Wert von über 10.000,- Euro.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

