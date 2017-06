Kassel (ots) – Am gestrigen späten Mittwochabend überfiel ein bislang unbekannter Mann die Tankstelle im Vellmarer Stadtteil Niedervellmar und erbeutete unter Vorhalt einer Schusswaffe das Bargeld aus der Kasse. Auffällig bei dieser Tat war die vom Täter mitgebrachte dunkle Damenhandtasche aus der er die Schusswaffe hervorholte und in der er seine Beute deponierte. Nun hoffen die Ermittler des für Überfälle zuständigen K 35 der Kasseler Kripo auf Zeugenhinweise.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kripo Kassel berichten, stürmte der maskierte Räuber gegen 22.30 Uhr in die Tankstelle, drohte der jungen Angestellten mit seiner schwarzen Schusswaffe und forderte Bargeld. Das Opfer übergab dem Räuber die Kasseneinnahmen, der Täter stopfte es in seine Damenhandtasche und flüchtete anschließend wieder aus dem Tankstellenshop in Richtung der Triftstraße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Mann, ca. 1,80 m groß, etwa Ende 20 Jahre alt und normale Figur. Er trug eine blaue Baseballkappe mit weißer Aufschrift und ein dunkles Tuch vor dem Gesicht. Bekleidet war er mit einer hellgrauen Jogginghose, einem dunklen Oberteil und dunklen Schuhen. Bei der Handtasche soll es sich um ein dunkles, viereckiges und glänzendes Modell handeln.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Kripobeamten des K 35 bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (JH)

