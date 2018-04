Um 8.50 Uhr wurde der Rüstzug der Feuerwehr Kassel zu einem Verkehrsunfall auf die BAB 49 alarmiert. Mehrere Notrufteilnehmer schilderten eine Unfallstelle mit neun beteiligten Fahrzeugen, einePerson sollte noch in ihrem PKW eingeklemmt sein. Die Einsatzstelle befand sich in Fahrtrichtung Kassel, kurz nach der Auffahrt Niederzwehren. Nach der Erkundung durch die Rettungskräf te stellte sich heraus, dass an dem Unfall 4 PKW beteiligt waren und keine Person eingeklemmt war.

2 Personen wurden vom Rettungsdienst behandelt, davon wurde eine leichtverletzte Person in einKasseler Krankenhaus transportiert. An der Einsatzstelle wurden ausgelaufene Betriebsstoffe aufg enommen, für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen wurde die BAB 49 Richtung Kassel voll gesperrt.

Zum Unfallhergang ermittelt die Polizei. Hervorzuheben ist das vorbildliche Handeln der Verkehrsteilnehmer, die Einsatzstelle konnte durch die Rettungsgasse schnell und ungehindert erreicht werden.

PM: Stadt Kassel (HJ)

