Kassel (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bislang Unbekannte in die ehemalige Herwig-Blankertz-Berufsschule in Wolfhagen ein. Die Einbrecher gingen zwar leer aus, richteten aber dabei Sachschaden an. Daher bitten die Ermittler der Polizeistation Wolfhagen um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Der Hausmeister der ehemaligen Berufsschule meldete sich am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr bei der Polizei in Wolfhagen und meldete den Einbruch. Die Beamten der Wolfhager Polizei fuhren sofort an den Tatort und stellten fest, dass die unbekannten Täter die Scheibe einer Zugangstür im Innenhof, mittels einer noch vor Ort befindlichen Schaufel, einschlugen und in das Objekt eindrangen. Zusätzlich zur Tür beschädigten sie noch eine Fensterscheibe. Im Inneren öffneten die Einbrecher schließlich mehrere unverschlossene Schränke, welche allerdings leer waren, da die Schule seit einigen Jahren nicht mehr genutzt wird. Ebenfalls noch unklar ist die genaue Tatzeit. Wie der Hausmeister berichtet, sei am Montagnachmittag, um 15.15 Uhr, noch alles in Ordnung gewesen.

Die mit den Ermittlungen betrauten Beamten der Wolfhager Polizei bitten nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel.: 05692 – 98290 bei der Polizeistation Wolfhagen oder unter Tel.: 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

