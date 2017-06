Bereits am 7. Juni wurde die Documenta für die Presse eröffnet. Wir besuchten bereits einige Ausstellungsorte, sowie außen Installation und möchten Sie gerne an den ersten Eindrücken zur documenta 14 in Kassel teilhaben lassen. Ein Highlight der diesjährigen Documenta, und auch zur gleich die größte außen Installation der documenta, ist das auf dem Friedrichsplatz stehende „Parthenon der Bücher“ der Künstlerin Marta Minujiin. Es wurde der Athener Akropolis nachgeahmt, eines der bedeutesten Bauwerke Griechenlands. Die Documenta, öffnet offiziell vom 10. Juni bis 17. September 2017 ihre Pforten für die Besucher.

