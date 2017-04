Heute am 8. April 2017 eröffnet die documenta 14 in Athen. In Kassel wird die Eröffnung mit dichtem weißen Rauch auf der Spitze des Zwehrenturms des Fridericianums begleitet. Expiration Movement ist die Arbeit des Künstlers Daniel Knorr und verbindet Kassel, die Heimatstadt der documenta, mit Athen, wo in mehr als 40 verschiedenen öffentlichen Institutionen, Plätzen, Kinos, Universitätsstandorten und Bibliotheken über 160 internationale Künstler_innen ihre für die documenta 14 konzipierten Arbeiten vorstellen.

Die Hauptausstellungsorte sind Dienstag bis Sonntag von 11-21 Uhr und donnerstags von 11-23 Uhr geöffnet. Bitte beachten Sie die individuellen Öffnungszeiten einzelner Ausstellungsorte an den Osterfeiertagen sowie die Ticketinformationen. Wir freuen uns, Ihnen das Programm der Eröffnungswoche auf unserer Webseite vorzustellen, und möchten Sie herzlich dazu einladen. Bitte beachten Sie, dass einige Veranstaltungen eine begrenzte Platzkapazität haben. Informationen über die Künstler_innen und Ausstellungsorte der documenta 14 finden Sie ebenfalls ab sofort auf der Website.

Die beiden Hauptpublikationen, documenta 14: Daybook und Der documenta 14 Reader sind ab heute in Athen und im Onlineshop der documenta 14 verfügbar. Der documenta 14 Reader, eine kritische Anthologie, behandelt Fragen der Ökonomie, der Sprache und der Kolonialität von Macht, während das documenta 14: Daybook den an der documenta 14 beteiligten Künstler_innen gewidmet ist.

Informationsmaterial über die documenta 14 sowie das tägliche Veranstaltungsprogramm erhalten Sie im Presse- und Informationszentrum in der Mourouzi Straße 16 in 10674 Athen sowie im Public Paper, der zweiwöchentlichen Zeitung der documenta 14, die in allen Ausstellungsorten kostenfrei ausliegt. Die erste Ausgabe wurde am 7. April 2017 veröffentlicht, die zweite Ausgabe, die beide Gastgeberstädte umfasst, wird am 21. April veröffentlicht.

Der zweite Durchlauf der documenta 14 eröffnet am 10. Juni 2017 in Kassel. Das Parlament der Körper, die öffentlichen Programme der documenta 14, werden bereits Ende April nach Kassel ziehen. Weitere Informationen werden in Kürze bekannt gegeben.

Quelle: Stadt Kassel (JH)

