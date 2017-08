Irgendwie war früher alles besser!

Das ging mir heute so durch den Kopf als ich durch die Kasseler Aue schlenderte. Natürlich angeleint, denn alles andere ist ja verboten.

Bei der documenta 13 gab es sehr viele Kunstwerke an den unterschiedlichsten Stellen in der Aue zu bewundern. Ich habe sogar an einer Demonstration für den chinesischen Künstler Ai Weiwei teilgenommen. Ich lasse euch mal einige „Nostalgie-Fotos“ von der letzten documenta hier.

Vielleicht erinnert ihr euch auch an das ein oder andere .

© M.Kittner Fotos: M.Kittner

