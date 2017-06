Zum Beginn der documenta 14 in Kassel integriert der Nordhessische Verkehrsverbund Veranstaltungen in die NVV App. Mit der neuen Eventfunktion werden im ersten Schritt die offiziellen documenta-Veranstaltungen angezeigt. Eine entsprechende Übersicht mit allen Angeboten und diversen Filtermöglichkeiten hilft bei der Orientierung. Über die Auswahl einer Kategorie und des Datums können die gewünschten Veranstaltungen angezeigt werden. Mit der direkten Auswahl einer Veranstaltung lässt sich darüber hinaus die beste Verkehrsanbindung verknüpfen, so dass die Fahrgäste neben der Info zu den Veranstaltung auch gleich die passende Verbindung mit dem öffentlichen Nahverkehr erhalten.

Dazu kommen die Detailinformationen zur Veranstaltung, die ebenfalls hinterlegt sind. Über eine Liste oder eine Karte lassen sich Start- und Zielorte auswählen. Mit der Funktion “Anreise planen“ kann die Verbindungssuche zum Veranstaltungsort gestartet werden. Ab morgen steht die zusätzliche Funktion Kunden zu Verfügung, die ein Android-Smartphone besitzen, am Wochenende funktioniert es auch für IOS-Geräte.

Quelle: NVV (JH)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp