Öqe Veranstaltungen 26. Juni.–2. Juli 2017

Montag, 26. Juni 2017

Otobong Nkanga, Carved to Flow (2017)

Performance

10–20 Uhr, Neue Galerie

Jani Christou, Epicycle for any participant

Performance

10–20 Uhr, documenta Halle und alle anderen Veranstaltungsorte



Narimane Mari, Le fort des fous

Filmvorführung

11 Uhr, 14 Uhr, Ballhaus

Stefanos Tsivopoulos, Precarious Archive

Performance

14:30–17:30 Uhr, Fridericianum

Dirty Athens Brass Band goes Kassel

Konzert

17:00–20:00 Uhr, Narrowcast House

Mattin mit Dafni Krazoudi, Danai Liodaki, Ioannis Sarris und Eleni Zervou, Social Dissonance

Dauerkonzert

18–19 Uhr, documenta Halle

Wang Bing, Retrospektive

Filmvorführungen, Gloria-Kino

Manthia Diawara, An Opera of the World

Filmvorführung

12 Uhr, 16:30 Uhr und 18 Uhr, BALi-Kinos

Douglas Gordon, I Had Nowhere to Go: A Portrait of a Misplaced Person

Filmvorführung

10 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr, Cinestar

Jonas Mekas

Filmvorführungen

10 Uhr, 10:30 Uhr, 13 Uhr, BALi-Kinos

David Perlov, Retrospektive

Filmvorführungen, BALi-Kinos

Dienstag, 27. Juni 2017

„eine Erfahrung“, Burckhardt Bibliothek Öffnungszeiten

Leseraum

10–13 Uhr, Peppermint

Otobong Nkanga, Carved to Flow (2017)

Performance

10–20 Uhr, Neue Galerie

Jani Christou, Epicycle for any participant

Performance

10–20 Uhr, documenta Halle und alle anderen Veranstaltungsorte

Ibrahim Mahama, Check Point Sekondi Loco. 1901–2030. 2016–2017

Performance

11–14 Uhr, Henschel-Hallen

Narimane Mari, Le fort des fous

Filmvorführung

11 Uhr, 14 Uhr, Ballhaus

Pope.L, Whispering Campaign

Performance

16–21 Uhr, Straßen von Kassel, verschiedene Orte

Stefanos Tsivopoulos, Precarious Archive

Performance

16:30–19:30 Uhr, Fridericianum

Mattin mit Dafni Krazoudi, Danai Liodaki, Ioannis Sarris und Eleni Zervou, Social Dissonance

Dauerkonzert

18–19 Uhr, documenta Halle

Alejandro Grimson, All Humans are Migrants (Alle Menschen sind Migrant_innen)

Vortrag und Diskussion

19–20:30 Uhr, Presse- und Informationszentrum (ehemaliges Leder Meid-Geschäft)

Far Out Electronic Body Music, 14 To The Floor

DJ Set

21 Uhr, Tofufabrik

Wang Bing, Retrospektive

Filmvorführungen, Gloria-Kino

Manthia Diawara, An Opera of the World

Filmvorführung

12 Uhr, 16:30 Uhr und 18 Uhr, BALi-Kinos

Douglas Gordon, I Had Nowhere to Go: A Portrait of a Misplaced Person

Filmvorführung

10 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr, Cinestar

Jonas Mekas

Filmvorführungen

10 Uhr, 10:30 Uhr, 13 Uhr, BALi-Kinos

David Perlov, Retrospektive

Filmvorführungen, BALi-Kinos

Mittwoch, 28. Juni 2017

Otobong Nkanga, Carved to Flow (2017)

Performance

10–20 Uhr, Neue Galerie

Jani Christou, Epicycle for any participant

Performance

10–20 Uhr, documenta Halle und alle anderen Veranstaltungsorte

Narimane Mari, Le fort des fous

Filmvorführung

11 Uhr, 14 Uhr, Ballhaus

Pope.L, Whispering Campaign

Live In-Studio Blind Whispering

15–16 Uhr, Freies Radio Kassel

Stefanos Tsivopoulos, Precarious Archive

Performance

16:30–19:30 Uhr, Fridericianum

Mattin mit Dafni Krazoudi, Danai Liodaki, Ioannis Sarris und Eleni Zervou, Social Dissonance

Dauerkonzert

18–19 Uhr, documenta Halle

Maria Kourkouta und Niki Giannari, Spectres Are Haunting Europe

Filmvorführung

20:30 Uhr, Gloria-Kino

Wang Bing, Retrospektive

Filmvorführungen, Gloria-Kino

Manthia Diawara, An Opera of the World

Filmvorführung

12 Uhr, 16:30 Uhr und 18 Uhr, BALi-Kinos

Douglas Gordon, I Had Nowhere to Go: A Portrait of a Misplaced Person

Filmvorführung

10 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr, Cinestar

Jonas Mekas

Filmvorführungen

10 Uhr, 10:30 Uhr, 13 Uhr, BALi-Kinos

David Perlov, Retrospektive

Filmvorführungen, BALi-Kinos

Donnerstag, 29. Juni 2017

Otobong Nkanga, Carved to Flow (2017)

Performance

10–20 Uhr, Neue Galerie

Jani Christou, Epicycle for any participant

Performance

10–20 Uhr, documenta Halle und alle anderen Veranstaltungsorte

Narimane Mari, Le fort des fous

Filmvorführung

11 Uhr, 14 Uhr, Ballhaus

Pope.L, Whispering Campaign

Performance

16–21 Uhr, Straßen von Kassel, verschiedene Orte

Stefanos Tsivopoulos, Precarious Archive

Performance

16:30–18:30 Uhr, Fridericianum

Membrane, Plurality of right here right now

Ausstellung

17–20 Uhr, Stellwerk im KulturBahnhof

Mattin mit Dafni Krazoudi, Danai Liodaki, Ioannis Sarris und Eleni Zervou, Social Dissonance

Dauerkonzert

18–19 Uhr, documenta Halle

Mohamed Soueid, Being Camelia und The Sky Is Not Always Above

Filmvorführung

20:30 Uhr, BALi-Kinos

Wang Bing, Retrospektive

Filmvorführungen, Gloria-Kino

Manthia Diawara, An Opera of the World

Filmvorführung

12 Uhr, 16:30 Uhr und 18 Uhr, BALi-Kinos

Douglas Gordon, I Had Nowhere to Go: A Portrait of a Misplaced Person

Filmvorführung

10 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr, Cinestar

Jonas Mekas

Filmvorführungen

10 Uhr, 10:30 Uhr, 13 Uhr, BALi-Kinos

David Perlov, Retrospektive

Filmvorführungen, BALi-Kinos

Freitag, 30. Juni 2017

„eine Erfahrung“, Burckhardt Bibliothek Öffnungszeiten

Leseraum

10–13 Uhr, Peppermint

Otobong Nkanga, Carved to Flow (2017)

Performance

10–20 Uhr, Neue Galerie

Jani Christou, Epicycle for any participant

Performance

10–20 Uhr, documenta Halle und alle anderen Veranstaltungsorte

Narimane Mari, Le fort des fous

Filmvorführung

11 Uhr, 14 Uhr, Ballhaus

Stefanos Tsivopoulos, Precarious Archive

Performance

12:30–15:30 Uhr, Fridericianum

Mattin mit Dafni Krazoudi, Danai Liodaki, Ioannis Sarris und Eleni Zervou, Social Dissonance

Dauerkonzert

18–19 Uhr, documenta Halle

Mohamed Soueid, Being Camelia und How Bitter My Sweet

Filmvorführung

20:30 Uhr, BALi-Kinos

Wang Bing, Retrospektive

Filmvorführungen, Gloria-Kino

Manthia Diawara, An Opera of the World

Filmvorführung

12 Uhr, 16:30 Uhr und 18 Uhr, BALi-Kinos

Douglas Gordon, I Had Nowhere to Go: A Portrait of a Misplaced Person

Filmvorführung

10 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr, Cinestar

Jonas Mekas

Filmvorführungen

10 Uhr, 10:30 Uhr, 13 Uhr, BALi-Kinos

David Perlov, Retrospektive

Filmvorführunen, BALi-Kinos

Samstag, 1. Juli 2017

Stefanos Tsivopoulos, Precarious Archive

Performance

10–13 Uhr, Fridericianum

Otobong Nkanga, Carved to Flow (2017)

Performance

10–20 Uhr, Neue Galerie

Jani Christou, Epicycle for any participant

Performance

10–20 Uhr, documenta Halle und alle anderen Veranstaltungsorte

Narimane Mari, Le fort des fous

Filmvorführung

11 Uhr, 14 Uhr, Ballhaus

Pope.L, Whispering Campaign

Performance

16–21 Uhr, Straßen von Kassel, verschiedene Orte

Irena Haiduk, Spinal Discipline

Walking performance

17–19 Uhr, Start: Neue Neue Galerie (Neue Hauptpost)

Mattin mit Dafni Krazoudi, Danai Liodaki, Ioannis Sarris und Eleni Zervou, Social Dissonance

Dauerkonzert

18–19 Uhr, documenta Halle

Wang Bing, Retrospektive

Filmvorführungen, Gloria-Kino

Manthia Diawara, An Opera of the World

Filmvorführung

12 Uhr, 16:30 Uhr und 18 Uhr, BALi-Kinos

Douglas Gordon, I Had Nowhere to Go: A Portrait of a Misplaced Person

Filmvorführung

10 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr, Cinestar

Jonas Mekas

Filmvorführungen

10 Uhr, 10:30 Uhr, 13 Uhr, BALi-Kinos

David Perlov, Retrospektive

Filmvorführungen, BALi-Kinos

Sonntag, 2. Juli 2017

Otobong Nkanga, Carved to Flow (2017)

Performance

10–20 Uhr, Neue Galerie

Jani Christou, Epicycle for any participant

Performance

10–20 Uhr, documenta Halle und alle anderen Veranstaltungsorte

Narimane Mari, Le fort des fous

Filmvorführung

11 Uhr, 14 Uhr, Ballhaus

Stefanos Tsivopoulos, Precarious Archive

Performance

12:30–15:30 Uhr, Fridericianum

Mattin mit Dafni Krazoudi, Danai Liodaki, Ioannis Sarris und Eleni Zervou, Social Dissonance

Dauerkonzert

18–19 Uhr, documenta Halle

Phia Ménard, Immoral Tales – Part One: The Mother House

Performance

20:30 Uhr, Henschel-Hallen

Wang Bing, Retrospektive

Filmvorführungen, Gloria-Kino

Manthia Diawara, An Opera of the World

Filmvorführung

12 Uhr, 16:30 Uhr und 18 Uhr, BALi-Kinos

Douglas Gordon, I Had Nowhere to Go: A Portrait of a Misplaced Person

Filmvorführung

10 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr, Cinestar

Jonas Mekas

Filmvorführungen

10 Uhr, 14 Uhr, 17:30 Uhr, BALi-Kinos

David Perlov, Retrospektive

Filmvorführungen, BALi-Kinos

ATHEN

Montag, 26. Juni 2017

Rasheed Araeen, Shamiyaana–Food for Thought: Thought for Change

Kochen und Essen

18–19:30 Uhr, 20–21:30 Uhr, Kotzia–Platz

Carmelo Bene, #28 Don Giovanni

23:59 Uhr, ERT2

Dienstag, 27. Juni 2017

Marie Cool Fabio Balducci, Untitled

Dauerhafte ganztägige Installation mit täglichen Aktionen sobald die Sonne in die Galerieräume scheint

11–13 Uhr, EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst

Pope.L, Whispering Campaign (2016–17)​

Performance

11–20 Uhr, fünf bis sechs öffentliche Orte

Jani Christou, Epicycle for any participant

Performance

11–21 Uhr, Athener Konservatorium (ΩA.2) und alle anderen Veranstaltungsorte

Rasheed Araeen, Shamiyaana–Food for Thought: Thought for Change

Kochen und Essen

18–19:30 Uhr, 20–21:30 Uhr, Kotzia–Platz

Student_innen von Elective Affinities, End of year presentations

18–21 Uhr, Hochschule der Bildenden Künste Athen (ASFA) – Pireos-Straße („Nikos-Kessanlis“-Ausstellungshalle)

Mattin mit Dafni Krazoudi, Danai Liodaki, Ioannis Sarris und Eleni Zervou, Social Dissonance

Dauerkonzert

19–20 Uhr, Athener Konservatorium (Odeion)

Marina Gioti, The Invisible Hands

Filmvorführung

20 Uhr, Griechisches Filmarchiv (Tainiothiki)

Annie Vigier & Franck Apertet (les gens d’Uterpan), Géographie-Athens, 2017

Performance

EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst

Mittwoch, 28. Juni 2017

Marie Cool Fabio Balducci, Untitled

Dauerhafte ganztägige Installation mit täglichen Aktionen sobald die Sonne in die Galerieräume scheint

11–13 Uhr, EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst

Jani Christou, Epicycle for any participant

Performance

11–21 Uhr, Athener Konservatorium (ΩA.2) und alle anderen Veranstaltungsorte

Rasheed Araeen, Shamiyaana–Food for Thought: Thought for Change

Kochen und Essen

18–19:30 Uhr, 20–21:30 Uhr, Kotzia–Platz

Aristide Antonas, The script, the manual, and the protocol

Gespräch

18–19:30 Uhr, Hochschule der Bildenden Künste Athen (ASFA) – Pireos-Straße („Nikos-Kessanlis“-Ausstellungshalle)

Mattin mit Dafni Krazoudi, Danai Liodaki, Ioannis Sarris und Eleni Zervou, Social Dissonance

Dauerkonzert

19–20 Uhr, Athener Konservatorium (Odeion)

Joaquín Orellana Mejía, Sinfonía desde el Tercer Mundo (Symphony from the Third World)

Konzert (Weltpremiere)

21 Uhr, Megaron, Die Athener Konzerthalle

Annie Vigier & Franck Apertet (les gens d’Uterpan), Géographie-Athens, 2017

Performance

EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst

Donnerstag, 29. Juni 2017

Marie Cool Fabio Balducci, Untitled

Dauerhafte ganztägige Installation mit täglichen Aktionen sobald die Sonne in die Galerieräume scheint

11–13 Uhr, EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst

Pope.L, Whispering Campaign (2016–17)​

Performance

11–20 Uhr, fünf bis sechs öffentliche Orte

Jani Christou, Epicycle for any participant

Performance

11–21 Uhr, Athener Konservatorium (ΩA.2) und alle anderen Veranstaltungsorte

Emilia Bouriti, Post-industrial rural paths

Präsentation

17–18:30 Uhr, Alte Bibliothek, Hochschule der Bildenden Künste Athen (ASFA)

Rasheed Araeen, Shamiyaana–Food for Thought: Thought for Change

Kochen und Essen

18–19:30 Uhr, 20–21:30 Uhr, Kotzia–Platz

Mattin mit Dafni Krazoudi, Danai Liodaki, Ioannis Sarris und Eleni Zervou, Social Dissonance

Dauerkonzert

19–20 Uhr, Athener Konservatorium (Odeion)

Brandon LaBelle, Vortrag und Performance

19:30 Uhr, Romantso

Annie Vigier & Franck Apertet (les gens d’Uterpan), Géographie-Athens, 2017

Performance

EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst

Freitag, 30. Juni 2017

Marie Cool Fabio Balducci, Untitled

Dauerhafte ganztägige Installation mit täglichen Aktionen sobald die Sonne in die Galerieräume scheint

11–13 Uhr, EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst

Jani Christou, Epicycle for any participant

Performance

11–21 Uhr, Athener Konservatorium (ΩA.2) und alle anderen Veranstaltungsorte

Nevin Aladağ mit Dimitris Chiotis, Giannis Kotsonis, Dimitris Kourtis, Nikos Mardakis, Manolis Papadopoulos und Chrisanthi Tsoukala, Music Room (Athens)

Performance

17–18 Uhr, Athener Konservatorium (Odeion)

Biafras Kinder: Eine Versammlung von Überlebenden

17–22 Uhr, Parko Eleftherias, Städtisches Kunstzentrum Athen

Rasheed Araeen, Shamiyaana–Food for Thought: Thought for Change

Kochen und Essen

18–19:30 Uhr, 20–21:30 Uhr, Kotzia–Platz

Vassia A. Vanezi, Weaving together

18–20 Uhr, Elpidos 13, Viktoria-Platz

Mattin mit Dafni Krazoudi, Danai Liodaki, Ioannis Sarris und Eleni Zervou, Social Dissonance

Dauerkonzert

19–20 Uhr, Athener Konservatorium (Odeion)

Antonia Majaca und Angela Dimitrakaki, Women’s Work in Revolt! Feminist Struggle and Insurrectionary Memory

Vorträge, Workshops und Diskussionen

19–23 Uhr, Avdi–Platz

Negros Tou Moria, Black Odyssey

Konzert

21–22 Uhr, Kanari-Platz, Kypseli, 11363

Irena Haiduk, Members of the Army of Beautiful Women Read the In-corporation Documents of Yugoexport

Performance

21 Uhr, Stoa tou Vivliou

Annie Vigier & Franck Apertet (les gens d’Uterpan), Géographie-Athens, 2017

Performance

EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst

Samstag, 1. Juli 2017

Marie Cool Fabio Balducci, Untitled

Dauerhafte ganztägige Installation mit täglichen Aktionen sobald die Sonne in die Galerieräume scheint

11–13 Uhr, EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst

Jani Christou, Epicycle for any participant

Performance

11–21 Uhr, Athener Konservatorium (ΩA.2) und alle anderen Veranstaltungsorte

Biafras Kinder: Eine Versammlung von Überlebenden

11–21 Uhr, Parko Eleftherias, Städtisches Kunstzentrum Athen

Pope.L, Whispering Campaign (2016–17)​

Performance

13–19 Uhr, fünf bis sechs öffentliche Orte

Angela Dimitrakaki und Antonia Majaca in Kollaboration mit Sanja Iveković, Art of the Possible: Towards an Antifascist Feminist Front

Kollektiv gesprochener Akt

14–18 Uhr, Avdi–Platz

Nevin Aladağ mit Dimitris Chiotis, Giannis Kotsonis, Dimitris Kourtis, Nikos Mardakis, Manolis Papadopoulos und Chrisanthi Tsoukala, Music Room (Athens)

Performance

17–18 Uhr, Athener Konservatorium (Odeion)

Rasheed Araeen, Shamiyaana–Food for Thought: Thought for Change

Kochen und Essen

18–19:30 Uhr, 20–21:30 Uhr, Kotzia–Platz

Mattin mit Dafni Krazoudi, Danai Liodaki, Ioannis Sarris und Eleni Zervou, Social Dissonance

Dauerkonzert

19–20 Uhr, Athener Konservatorium (Odeion)

Antonia Majaca und Angela Dimitrakaki, Women’s Work in Revolt! Feminist Struggle and Insurrectionary Memory

Vorträge, Workshops und Diskussionen

19–23 Uhr, Avdi–Platz

Annie Vigier & Franck Apertet (les gens d’Uterpan), Géographie-Athens, 2017

Performance

EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst

Sonntag, 2. Juli 2017

Marie Cool Fabio Balducci, Untitled

Dauerhafte ganztägige Installation mit täglichen Aktionen sobald die Sonne in die Galerieräume scheint

11–13 Uhr, EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst

Jani Christou, Epicycle for any participant

Performance

11–21 Uhr, Athener Konservatorium (ΩA.2) und alle anderen Veranstaltungsorte

Nevin Aladağ mit Dimitris Chiotis, Giannis Kotsonis, Dimitris Kourtis, Nikos Mardakis, Manolis Papadopoulos und Chrisanthi Tsoukala, Music Room (Athens)

Performance

17–18 Uhr, Athener Konservatorium (Odeion)

Rasheed Araeen, Shamiyaana–Food for Thought: Thought for Change

Kochen und Essen

18–19:30 Uhr, 20–21:30 Uhr, Kotzia–Platz

Mattin mit Dafni Krazoudi, Danai Liodaki, Ioannis Sarris und Eleni Zervou, Social Dissonance

Dauerkonzert

19–20 Uhr, Athener Konservatorium (Odeion)

Annie Vigier & Franck Apertet (les gens d’Uterpan), Géographie-Athens, 2017

Performance

EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst

Every Time A Ear di Soun

Bis 8 Juli: SAVVY Funk, Berlin

Auf FM 90.4 MHZ in Kassel

Auf SW15560 KHZ

Online: www.documenta14.de/de/public-radio/

Weiteres Informationsmaterial über die documenta 14 sowie das tägliche Veranstaltungsprogramm erhalten Sie im Presse- und Informationszentrum am Friedrichsplatz 4 in 34117 Kassel und in der Mourouzi Straße 16 in 10674 Athen sowie im Public Paper, der zweiwöchentlichen Zeitung der documenta 14, die in allen Ausstellungsorten kostenfrei ausliegt.

Das vollständige Veranstaltungsprogramm der documenta 14 finden Sie im Kalender auf der Webseite der documenta 14.

Quelle: documenta 14

