Öffentliche Veranstaltungen 3.–9. Juli 2017

Mittwoch, 5. Juli 2017

Otobong Nkanga, Carved to Flow

Performance

10–19 Uhr, Neue Galerie

Jani Christou, Epicycle for any participant

Performance

10–20 Uhr, documenta Halle und alle anderen Veranstaltungsorte

Narimane Mari, Le fort des fous

Filmvorführung

11 Uhr, 14 Uhr, Ballhaus

Pope.L, Whispering Campaign

Live In-Studio Blind Whispering

15–16 Uhr, Freies Radio Kassel

Dimitris Athiridis, T 4 Trouble and the Self Admiration Society

Filmvorführung

16 Uhr, Gloria-Kino

Stefanos Tsivopoulos, Precarious Archive

Performance

16:30–19:30 Uhr, Fridericianum

Mattin mit Dafni Krazoudi, Danai Liodaki, Ioannis Sarris und Eleni Zervou, Social Dissonance

Dauerkonzert

18–19 Uhr, documenta Halle

Social Design Studio, House of Commons und andere, Unpacking Burckhardt

Gespräch

18–20 Uhr, Narrowcast House

Jani Christou, Praxis for 12 (1966), Interlude mit John Cage Four6 (1990), Anaparastasis III ‚The Pianist‘ (1968)

Konzert

20 Uhr, Henschel-Hallen

Wang Bing, Retrospektive

Filmvorführungen, Gloria-Kino

Manthia Diawara, An Opera of the World

Filmvorführung

12 Uhr, 16:30 Uhr und 18 Uhr, BALi-Kinos

Douglas Gordon, I Had Nowhere to Go

Filmvorführung

10 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr, Cinestar

Jonas Mekas

Filmvorführungen

10 Uhr, 14 Uhr, 17:30 Uhr, BALi-Kinos

David Perlov, Retrospektive

Filmvorführungen, BALi-Kinos

Donnerstag, 6. Juli 2017

Otobong Nkanga, Carved to Flow

Performance

10–19 Uhr, Neue Galerie

Jani Christou, Epicycle for any participant

Performance

10–20 Uhr, documenta Halle und alle anderen Veranstaltungsorte

Narimane Mari, Le fort des fous

Filmvorführung

11 Uhr, 14 Uhr, Ballhaus

Pope.L, Whispering Campaign

Performance

16–21 Uhr, Straßen von Kassel, verschiedene Orte

Stefanos Tsivopoulos, Precarious Archive

Performance

16:30–18:30 Uhr, Fridericianum

Open Day of House of Commons

Open House

17–20 Uhr, Narrowcast House

Mattin mit Dafni Krazoudi, Danai Liodaki, Ioannis Sarris und Eleni Zervou, Social Dissonance

Dauerkonzert

18–19 Uhr, documenta Halle

Sarah Maldoror, Léon Gontran Damas und Aimé Césaire—un homme une terre

Filmvorführung

20:30 Uhr, BALi-Kinos

14 To The Floor

DJ Set

23–4 Uhr, Tofufabrik

Wang Bing, Retrospektive

Filmvorführungen, Gloria-Kino

Manthia Diawara, An Opera of the World

Filmvorführung

12 Uhr, 16:30 Uhr und 18 Uhr, BALi-Kinos

Douglas Gordon, I Had Nowhere to Go

Filmvorführung

10 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr, Cinestar

Jonas Mekas

Filmvorführungen

10 Uhr, 14 Uhr, 17:30 Uhr, BALi-Kinos

David Perlov, Retrospektive

Filmvorführungen, BALi-Kinos

Freitag, 7. Juli 2017

Otobong Nkanga, Carved to Flow

Performance

10–19 Uhr, Neue Galerie

Jani Christou, Epicycle for any participant

Performance

10–20 Uhr, documenta Halle und alle anderen Veranstaltungsorte

Narimane Mari, Le fort des fous

Filmvorführung

11 Uhr, 14 Uhr, Ballhaus

Stefanos Tsivopoulos, Precarious Archive

Performance

12:30–15:30 Uhr, Fridericianum

Mattin mit Dafni Krazoudi, Danai Liodaki, Ioannis Sarris und Eleni Zervou, Social Dissonance

Dauerkonzert

18–19 Uhr, documenta Halle

Panos Charalambous mit Vassilis Charalambidis, Angelos Krallis, Panayotis Panopoulos, VOICE-O-GRAPH

Installation und Sonic Happening

20–22 Uhr, Fridericianum

Sarah Maldoror, Mongambeee, Et les chiens se taisaient und Aimé Césaire—le masque des mots

Filmvorführung

20:30 Uhr, BALi-Kinos

Phia Ménard, Immoral Tales – Part One: The Mother House

Performance

20:30 Uhr, Henschel-Hallen

Wang Bing, Retrospektive

Filmvorführungen, Gloria-Kino

Manthia Diawara, An Opera of the World

Filmvorführung

12 Uhr, 16:30 Uhr und 18 Uhr, BALi-Kinos

Douglas Gordon, I Had Nowhere to Go

Filmvorführung

10 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr, Cinestar

Jonas Mekas

Filmvorführungen

10 Uhr, 14 Uhr, 17:30 Uhr, BALi-Kinos

David Perlov, Retrospektive

Filmvorführungen, BALi-Kinos

Samstag, 8. Juli 2017

Stefanos Tsivopoulos, Precarious Archive

Performance

10–13 Uhr, Fridericianum

Otobong Nkanga, Carved to Flow

Performance

10–19 Uhr, Neue Galerie

Jani Christou, Epicycle for any participant

Performance

10–20 Uhr, documenta Halle und alle anderen Veranstaltungsorte

Narimane Mari, Le fort des fous

Filmvorführung

11 Uhr, 14 Uhr, Ballhaus

Natalie Bauer & Lilian Tschischkale – KMMN, Identities

Performance

15–18 Uhr, Interim, Kulturbahnhof der Kunsthochschule

Pope.L, Whispering Campaign

Performance

16–21 Uhr, Straßen von Kassel, verschiedene Orte

Irena Haiduk, Spinal Discipline

Walking performance

17–19 Uhr, Start: Neue Neue Galerie (Neue Hauptpost)

Mattin mit Dafni Krazoudi, Danai Liodaki, Ioannis Sarris und Eleni Zervou, Social Dissonance

Dauerkonzert

18–19 Uhr, documenta Halle

Panos Charalambous mit Vassilis Charalambidis, Angelos Krallis, Panayotis Panopoulos, VOICE-O-GRAPH

Installation und Sonic Happening

20–22 Uhr, Fridericianum

Wang Bing, Retrospektive

Filmvorführungen, Gloria-Kino

Manthia Diawara, An Opera of the World

Filmvorführung

12 Uhr, 16:30 Uhr und 18 Uhr, BALi-Kinos

Douglas Gordon, I Had Nowhere to Go

Filmvorführung

10 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr, Cinestar

Jonas Mekas

Filmvorführungen

10 Uhr, 14 Uhr, 17:30 Uhr, BALi-Kinos

David Perlov, Retrospektive

Filmvorführungen, BALi-Kinos

Sonntag, 9. Juli 2017

Otobong Nkanga, Carved to Flow

Performance

10–19 Uhr, Neue Galerie

Jani Christou, Epicycle for any participant

Performance

10–20 Uhr, documenta Halle und alle anderen Veranstaltungsorte

Narimane Mari, Le fort des fous

Filmvorführung

11 Uhr, 14 Uhr, Ballhaus

Stefanos Tsivopoulos, Precarious Archive

Performance

12:30–15:30 Uhr, Fridericianum

Ross Birrell, The Athens–Kassel Ride: The Transit of Hermes

Welcome event

14 Uhr, Friedrichsplatz

Natalie Bauer & Lilian Tschischkale – KMMN, Identities

Performance

15–18 Uhr, Interim, Kulturbahnhof der Kunsthochschule

Mattin mit Dafni Krazoudi, Danai Liodaki, Ioannis Sarris und Eleni Zervou, Social Dissonance

Dauerkonzert

18–19 Uhr, documenta Halle

Wang Bing, Retrospektive

Filmvorführungen, Gloria-Kino

Manthia Diawara, An Opera of the World

Filmvorführung

12 Uhr, 16:30 Uhr und 18 Uhr, BALi-Kinos

Douglas Gordon, I Had Nowhere to Go

Filmvorführung

10 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr, Cinestar

Jonas Mekas

Filmvorführungen

10 Uhr, 14 Uhr, 17:30 Uhr, BALi-Kinos

David Perlov, Retrospektive

Filmvorführungen, BALi-Kinos

ATHEN

Montag, 3. Juli 2017

Rasheed Araeen, Shamiyaana–Food for Thought: Thought for Change

Kochen und Essen

18–19:30 Uhr, 20–21:30 Uhr, Kotzia–Platz

Andres Veiel, Beuys

Keimena #29, 23:59 Uhr, ERT2

Dienstag, 4. Juli 2017

Marie Cool Fabio Balducci, Untitled

Dauerhafte ganztägige Installation mit täglichen Aktionen sobald die Sonne in die Galerieräume scheint

11–13 Uhr, EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst

Pope.L, Whispering Campaign

Performance

11–20 Uhr, fünf bis sechs öffentliche Orte

Jani Christou, Epicycle for any participant

Performance

11–21 Uhr, Athener Konservatorium (ΩA.2) und alle anderen Veranstaltungsorte

Stelios Alexakis, Tessellation Workshop

17:30–19:30 Uhr, Elpidos 13, Viktoria-Platz

Rasheed Araeen, Shamiyaana–Food for Thought: Thought for Change

Kochen und Essen

18–19:30 Uhr, 20–21:30 Uhr, Kotzia–Platz

Mattin mit Dafni Krazoudi, Danai Liodaki, Ioannis Sarris und Eleni Zervou, Social Dissonance

Dauerkonzert

19–20 Uhr, Athener Konservatorium (Odeion)

Arnisa Zeqo und Alkisti Efthymiou („eine Erfahrung“), moderiert von Antonia Rahofer , Ein Gespräch zu Ashley Hans Scheirl und ihren Beitrag zur documenta 14

19 Uhr, EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst

Romuald Karmakar, Denk ich an Deutschland in der Nacht

Filmvorführung | Griechenlandpremiere

21 Uhr, Griechisches Filmarchiv (Tainiothiki)

Julius Eastman, Piano Interpretations

21 Uhr, Megaron, Die Athener Konzerthalle

Annie Vigier & Franck Apertet (les gens d’Uterpan), Géographie-Athens, 2017

Performance

EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst

Mittwoch, 5. Juli 2017

Marie Cool Fabio Balducci, Untitled

Dauerhafte ganztägige Installation mit täglichen Aktionen sobald die Sonne in die Galerieräume scheint

11–13 Uhr, EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst

Jani Christou, Epicycle for any participant

Performance

11–21 Uhr, Athener Konservatorium (ΩA.2) und alle anderen Veranstaltungsorte

Rasheed Araeen, Shamiyaana–Food for Thought: Thought for Change

Kochen und Essen

18–19:30 Uhr, 20–21:30 Uhr, Kotzia–Platz

Mattin mit Dafni Krazoudi, Danai Liodaki, Ioannis Sarris und Eleni Zervou, Social Dissonance

Dauerkonzert

19–20 Uhr, Athener Konservatorium (Odeion)

Nikos Papastergiadis, Motion Fearness: Hospitality in The Odyssey and Hotspots in the Aegean

Gespräch

20 Uhr, Filopappou-Hügel, Pikionis-Pfade und -Pavillon

Annie Vigier & Franck Apertet (les gens d’Uterpan), Géographie-Athens

Performance

EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst

Donnerstag, 6. Juli 2017

Marie Cool Fabio Balducci, Untitled

Dauerhafte ganztägige Installation mit täglichen Aktionen sobald die Sonne in die Galerieräume scheint

11–13 Uhr, EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst

Pope.L, Whispering Campaign

Performance

11–20 Uhr, fünf bis sechs öffentliche Orte

Jani Christou, Epicycle for any participant

Performance

11–21 Uhr, Athener Konservatorium (ΩA.2) und alle anderen Veranstaltungsorte

Joulia Strauss mit AthenSYN, The School of Everything

Symposium

12–22 Uhr, Parko Eleftherias, Städtisches Kunstzentrum Athen

Rasheed Araeen, Shamiyaana–Food for Thought: Thought for Change

Kochen und Essen

18–19:30 Uhr, 20–21:30 Uhr, Kotzia–Platz

2017 MFA graduating class of Athens School of Fine Arts

18–23 Uhr, Hochschule der Bildenden Künste Athen (ASFA)—MFA Gebäude

Mattin mit Dafni Krazoudi, Danai Liodaki, Ioannis Sarris und Eleni Zervou, Social Dissonance

Dauerkonzert

19–20 Uhr, Athener Konservatorium (Odeion)

Jan St. Werner und Dessner brothers, Glottal Wolpertinger

Musikperformance

21:30 Uhr, Romantso

Annie Vigier & Franck Apertet (les gens d’Uterpan), Géographie-Athens

Performance

EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst

Freitag, 7. Juli 2017

Marie Cool Fabio Balducci, Untitled

Dauerhafte ganztägige Installation mit täglichen Aktionen sobald die Sonne in die Galerieräume scheint

11–13 Uhr, EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst

Jani Christou, Epicycle for any participant

Performance

11–21 Uhr, Athener Konservatorium (ΩA.2) und alle anderen Veranstaltungsorte

Joulia Strauss mit AthenSYN, The School of Everything

Symposium

12–22 Uhr, Parko Eleftherias, Städtisches Kunstzentrum Athen

Nevin Aladağ mit Dimitris Chiotis, Giannis Kotsonis, Dimitris Kourtis, Nikos Mardakis, Manolis Papadopoulos und Chrisanthi Tsoukala, Music Room (Athens)

Performance

17–18 Uhr, Athener Konservatorium (Odeion)

Rasheed Araeen, Shamiyaana–Food for Thought: Thought for Change

Kochen und Essen

18–19:30 Uhr, 20–21:30 Uhr, Kotzia–Platz

Mattin mit Dafni Krazoudi, Danai Liodaki, Ioannis Sarris und Eleni Zervou, Social Dissonance

Dauerkonzert

19–20 Uhr, Athener Konservatorium (Odeion)

ImproVIBE in Zusammenarbeit mit Lila Barmpa, Panagiotis Delavinias und Kostas Sfikas, A-Letheia: Improvised MicroTheater

Improtheater

20–23 Uhr, Kiosk in Psyrri

Irena Haiduk, Members of the Army of Beautiful Women Read the In-corporation Documents of Yugoexport

Performance

21 Uhr, Stoa tou Vivliou

Annie Vigier & Franck Apertet (les gens d’Uterpan), Géographie-Athens

Performance

EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst

Samstag, 8. Juli 2017

Marie Cool Fabio Balducci, Untitled

Dauerhafte ganztägige Installation mit täglichen Aktionen sobald die Sonne in die Galerieräume scheint

11–13 Uhr, EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst

Jani Christou, Epicycle for any participant

Performance

11–21 Uhr, Athener Konservatorium (ΩA.2) und alle anderen Veranstaltungsorte

Pope.L, Whispering Campaign

Performance

13–19 Uhr, fünf bis sechs öffentliche Orte

Nevin Aladağ mit Dimitris Chiotis, Giannis Kotsonis, Dimitris Kourtis, Nikos Mardakis, Manolis Papadopoulos und Chrisanthi Tsoukala, Music Room (Athens)

Performance

17–18 Uhr, Athener Konservatorium (Odeion)

Prinz Gholam, My Sweet Country​

Performance

17–19 Uhr, Olympieion

Rasheed Araeen, Shamiyaana–Food for Thought: Thought for Change

Kochen und Essen

18–19:30 Uhr, 20–21:30 Uhr, Kotzia–Platz

Mattin mit Dafni Krazoudi, Danai Liodaki, Ioannis Sarris und Eleni Zervou, Social Dissonance

Dauerkonzert

19–20 Uhr, Athener Konservatorium (Odeion)

Dean Inkster und Pierre Bal-Blanc, “Anarchism Without Adjectives”

On the Work of Christopher D’Arcangelo, 1975-1979

Diskussion

20 Uhr, Circuits and Currents

Annie Vigier & Franck Apertet (les gens d’Uterpan), Géographie-Athens

Performance

EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst

Sonntag, 9. Juli 2017

Marie Cool Fabio Balducci, Untitled

Dauerhafte ganztägige Installation mit täglichen Aktionen sobald die Sonne in die Galerieräume scheint

11–13 Uhr, EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst

Jani Christou, Epicycle for any participant

Performance

11–21 Uhr, Athener Konservatorium (ΩA.2) und alle anderen Veranstaltungsorte

Nevin Aladağ mit Dimitris Chiotis, Giannis Kotsonis, Dimitris Kourtis, Nikos Mardakis, Manolis Papadopoulos und Chrisanthi Tsoukala, Music Room (Athens)

Performance

17–18 Uhr, Athener Konservatorium (Odeion)

Prinz Gholam, My Sweet Country​

Performance

17–19 Uhr, Agora von Athen – Odeion des Agrippa

Rasheed Araeen, Shamiyaana–Food for Thought: Thought for Change

Kochen und Essen

18–19:30 Uhr, 20–21:30 Uhr, Kotzia–Platz

Mattin mit Dafni Krazoudi, Danai Liodaki, Ioannis Sarris und Eleni Zervou, Social Dissonance

Dauerkonzert

19–20 Uhr, Athener Konservatorium (Odeion)

Terre Thaemlitz, Deproduction

Performance

21:30 Uhr, Athener Konservatorium (Odeion)

Annie Vigier & Franck Apertet (les gens d’Uterpan), Géographie-Athens

Performance

EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst

Every Time A Ear di Soun

Bis 8 Juli: SAVVY Funk, Berlin

Ab 9. Juli: Rádio MEC FM, Rio de Janeiro, Brasilien

Auf FM 90.4 MHZ in Kassel

Auf SW15560 KHZ

Online: www.documenta14.de/de/public-radio/

Freitag, 7. Juli 2017

SAVVY Funk Finale mit Nicholas Bussmann, Cevdet Erek, AGF (Antye Greie-Ripatti), Satch Hoyt und Nástio Mosquito

Radiosendung / Live auf Sendung und vor Ort

19 Uhr, SAVVY Contemporary, Plantagenstraße 31, Berlin

PM: documenta 14 (JH)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp