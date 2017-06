Viele Pressevertreter und Künstler, kamen zum Rathaus Empfang, anlässlich der documenta 14. Dabei wurden im Innenhof des Rathauses die Gäste bereits an einigen kulinarischen Ständen begrüßt. Auch zahlreiche ehemalige Documentakünstler, mischten sich unter die Gäste. Im Rathaus selber, spielten mehrere Musikacts und begeisterten das Publikum. So trat unter anderem Stolle mit seiner Band auf und spielte bis weit nach Mitternacht. Der künstlerische Leiter der documenta 14 Adam Szymczyk, wirkte gegenüber den Pressevertretern eher introvertiert und kühl, wir sprachen ihn dreimal an und baten ihn um ein Foto, doch es gab weder eine Reaktion noch ein Kommentar von ihm, was wir durchaus bedauerlich fanden. Mehr Informationen zur Documenta unter: documenta14.de

