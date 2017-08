Essen / Mülheim a.d.R. (ots) – Pünktlich zum Start der wichtigsten Videospielemesse Gamescom können sich Kunden auf das neueste Feature in der ALDI life Welt freuen: Ab dem 22.08.2017 bieten ALDI Nord und ALDI SÜD unter www.aldilife.com eine Plattform für Videogames an.

Nach den Musikfans und Bücherwürmern kommen jetzt Videospiel-Begeisterte bei ALDI life voll auf ihre Kosten. Gemeinsam mit MEDION bieten die Unternehmensgruppen ALDI Nord und ALDI SÜD auf ALDI life Games Spiele von mehr als 100 Entwicklerstudios und Games-Publishern an. Damit gehört ALDI life Games zu den Top-Anbietern im Bereich Gaming. Ob Action, Adventures, Simulation, Sport, Strategie und Spiele für Kinder: die Bandbreite der Spiele für Playstation, Xbox, Mac und den PC ist sehr groß. So werden alle auf der Gamescom vorgestellten PC Spiele auch in den Katalog von ALDI life Games aufgenommen. Zum Start gibt es u.a. mit The Division, Watch Dogs 2 sowie Anno 2205 (Königsedition) attraktive Angebote.

Bücher, Musik und Videospiele aus einer Hand

„Mit der Erweiterung der ALDI life Welt um den Bereich Games möchten wir unseren Kunden alles aus einer Hand bieten. Bei ALDI life können Kunden mit nur einem Benutzerkonto Musik streamen, Bücher lesen und jetzt auch Spiele spielen“, erklärt Vittorio Rotondo, verantwortlich für ALDI Services bei ALDI SÜD.

„Wir sind überzeugt, dass wir mit ALDI life Games eine breite Zielgruppe ansprechen. Für jede Altersgruppe sind passende Spiele dabei – ob Klassiker oder angesagte Top-Games. Ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis rundet ALDI life Games ab“, sagt Stefan Muck, verantwortlich für ALDI Services bei ALDI Nord. So bietet ALDI in regelmäßigen Abständen Spiele in Form von exklusiven Angeboten besonders günstig an.

Und so funktioniert das neue Angebot

Um Spiele auf aldilife.com erwerben zu können, gibt es zwei Wege. Entweder können Kunden unter aldilife.com online mit Paypal oder per Kreditkarte bezahlen. Oder sie können in allen ALDI Filialen Guthaben-Bons von ALDI life erwerben und anschließend unter http://aldilife.com einlösen. Nach dem Kauf des gewünschten Spiels erhalten Kunden einen Online-Code, den sie dann auf ihrer jeweiligen Konsole oder dem PC aktivieren können.

