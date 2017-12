Das einmalige Weihnachtsspecial zum Abschied von Peter Capaldi – Tickets ab sofort im Vorverkauf!

Hamburg (ots) – Dieses Weihnachten legt CinemaxX allen „Doctor Who“-Fans ein ganz besonderes Geschenk unter den Weihnachtsbaum! Am 26. Dezember dürfen sich alle Fans des heißgeliebten Doktors deutschlandweit über ein einmaliges Weihnachtsspecial freuen, an dem die neue Folge „Twice upon a Time“ im Originalton im Kino gezeigt wird. Neben der neuen Episode, werden auch vor und nach dem Film insgesamt 45 Minuten Bonusmaterial gezeigt. In diesem wird die Entwicklung des Doktors von der ersten bis zur zwölften Regeneration beleuchtet sowie Peter Capaldis gesamte „Doctor Who“ Zeit. Tickets für das „Doctor Who“-Xmas Special gibt es ab sofort an den Kinokassen oder unter www.cinemaxx.de/doctorwho.

Laut dem Guinnessbuch der Rekorde hat sich keine andere Science-Fiction-Serie so lange und erfolgreich behaupten können wie „Doctor Who“. Bereits seit 1963 kämpft der Doctor regelmäßig mit seinen Begleitern gegen eine Vielzahl an Übeltätern – und das stets erfolgreich. In „Twice upon a Time“ wird Jodie Whittaker als dreizehnter und erster weiblicher Doktor eingeführt. Am 26. Dezember können Whovians auf der ganzen Welt nun ein weiteres Mal gemeinschaftlich ihre Lieblingsserie zelebrieren, wenn CinemaxX deutschlandweit in 21 Kinos das große „Doctor Who“-Xmas präsentiert. Nicht nur die Folge „Twice upon a Time“, in der Peter Capaldi das letzte Mal als zwölfter „Doctor Who“ auftritt, flimmert über die Kinoleinwand, auch zwei Specials mit Bonusmaterial, die vor und nach der neuen Episode gezeigt werden, geben bisher noch nie dagewesene Blicke hinter die Kulissen.

Karten für das „Doctor Who“-Xmas Special am 26. Dezember gibt es an den Kinokassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos, den dortigen Ticketautomaten, auf www.cinemaxx.de/doctorwho oder mit den Smartphone-Apps, die unter www.cinemaxx.de/app zum kostenlosen Download bereit stehen.

Teilnehmende CinemaxX Kinos sind: Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg, Göttingen, Hamburg-Dammtor, Halle, Hannover, Kiel, Krefeld, Magdeburg, München, Offenbach, Oldenburg, Regensburg, Stuttgart-Liederhalle, Wuppertal und Würzburg.

PM: CinemaxX Holdings GmbH (HJ)

