Deutschlands erster und bisher einziger Fan-Event rund um die legendäre britische Fernsehserie „Doctor Who“ ging am 28. und 29. Oktober 2017 in Kassel in die dritte Runde.

Der inzwischen weltberühmte „Doctor“, ein Außerirdischer in einer fliegenden Telfonzelle, hat Mut und Humor ist frech und weise. Wenn er in Gefahr gerät, stellt sein manchmal auf unortodoxe Art und Weise logisch arbeitender Verstand einen entscheidenden Vorteil für ihn dar.

Die erste TimeLash, so der Name der Veranstaltung, war ein voller Erfolg und deshalb waren sich die Macher schnell einig, auch 2017 Doctor Who TimLash III seinen Fans in Kassel wieder eine Heimat zu geben. Auch in diesem Jahr war es den Organisatoren – selbst langjährige Fans, wichtig, der immer größer werdenden Fangemeinde zu offerieren, dass zum „Doctor Who-Universum“ viel mehr als nur die Fernsehserie gehört.

Obwohl natürlich Schauspieler wie Peter Davison (der Doctor von 1981-1984). Annette Badland, Schauspielerin („Slitheen“ Blaine in „Aliens in London/World War III“ und „Boomtown“).Daphne Ashbrook Schauspielerin (Dr Grace Holloway, Companion des 8. Doctors im TV Movie). Ian McNeice, Winston Churchill / Emperor Winston Churchill.) John Leeson, Voice Actor von K9 in “Doctor Who”, “K9 & Company”, “Sarah Jane Adventures”, “K-9”) und noch viele andere vor Ort für ihre Fans gekommen waren.

Zusätzlich erhielten die „Doctor Who“ Begeisterten die Möglichkeit Autoren und Schauspieler dieser Serie live auf der Bühne zu erleben.

Nicht zu kurz kommen sollten an diesem Wochenende aber auch die üblichen Aktionen wie Autogrammstunden, Fotosessions und Cosplay.

Vor Ort waren auch Händler mit einem umfangreichen Merchandising-Angebot aus dem Serienuniversum, das so manchen Besucher begeistern haben dürfte. Wer sich also vom Team der TimeLash in die Welt des Doctors, seiner Feinde und Freunde entführen lassen wollte, für den war der Südflügel Kulturbahnhof in Kassel genau die richtige Adresse.

