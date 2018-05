20.000 Menschen bei FFH-Night Glow vor der Orangerie in Kassel.

Manchmal braucht man nur eine schöne Geschichte und ein kleines bisschen Glück.

So gelang es mir am letzten Samstag, beim Hit Radio FFH-Gewinnspiel auf den ersten Platz zu gelangen. FFH suchte nämlich am 28. April für ihren neuen Heißluftballon einen Namen und folglich einen Taufpaten.

Spontan, fiel mir eine schöne Geschichte ein, mein Sohn Gil sagte als er etwa ein Jahr alt war, bei einem Luftballon-Wettbewerb der Kasseler Sparkasse zu dem Ballon, den wir in den Himmel stiegen ließen Balou, da er damals Ballon noch nicht aussprechen konnte. Der Name Balou ist schon lange sein Lieblingsname für seinen sehnlichst erwünschten Hund.

Daher rief ich, nachdem Aufruf von Hit Radio FFH dort an und erzählte ihnen unsere Geschichte.

Ich konnte es selber kaum glauben, dass die Zuhörer und FFH sich letztendlich für unseren Namensvorschlag „Balou“ e ntschieden haben. Gil freute sich sehr, dass wir gewonnen haben und der neue FFH-Heißluftballon nun „seinen“ Namen Balou tragen wird.

Es war für uns aufregend und spannend zugleich, denn 20.000 Menschen kamen am Montagabend den 30.4.2018 zu der Taufe des neuen FFH Heißluftballon vor die Orangerie in Kassel.

Um 20:30 Uhr war es dann soweit. Daniel Fischer, einer der Moderatoren von Hitradio FFH, bat uns auf die Bühne.

Neben meinen Söhnen Gil (5 Jahre) und Rocco (9 Jahre) konnte noch Gils beste Freundin Marie (5 Jahre) mit auf die Bühne. Bereits seit vier Jahren ist Gil mit Marie eng befreundet und so wollte er unbedingt dieses einmalige Erlebnis mit ihr teilen.

Daniel Fischer stellte uns dem Publikum vor und ich durfte noch mal die Geschichte zur Namensgebung erzählen.

Rund eine halbe Stunde später war es dann soweit, gemeinsam mit Daniel Fischer und den Kindern, taufte ich den neuen 25 m hohen Heißluftballon, der ein Volumen von 4444m³ hat, mit einer Flasche Champagner auf der Karlswiese unweit der Orangerie.

Als der Wind dann endlich nachließ, wurden die Ballonhüllen von den jeweiligen Piloten, die alle aus Hessen stammen an die Körbe angebracht und nach Eintritt der Dunkelheit, begann die spektakuläre FFH Night Glow – Show.

Zu Balladen und Klassikern der Filmmusik, fand eine gigantische Lichtershow mit den insgesamt sieben Heißluftballonen statt und sorgte nicht nur bei mir für viele Gänsehaut -Momente. Zum feierlichen Abschluss krönte ein Feuerwerk den Abend. Wir freuen uns jetzt schon, wenn Balou, der beim Luftfahrtbundesamt in Braunschweig das offizielle Kennzeichen D – OFFH trägt, irgendwann mal an uns vorbei fahren wird.

Einige schöne Momente konnten wir in unserem Video für Sie festhalten. Wir wünschen Ihnen dabei viel Freude.

2018 NHR Text: (YS) Foto: (MK)

