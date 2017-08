Werbung Werbung

Am Montag ging die 69. Welheider Kirmes zu Ende. Traditionell wurde der letzte Abend im Düsseldorfer Hof gefeiert. Dort heizte die Rainer Irrsinn Show dem zahlreichen Publikum noch mal ordentlich ein. Im Bierzelt gab es kein Halten mehr und so tanzten die Gäste auch auf den Tischen und auf den Bänken. Zum Schluss kam noch der Wirt des Düsseldorfer Hofes „Kostas Vick“ ans Mikrofon und bedankte sich bei seinen Gästen und kündigte an, dass die Rainer Irrsinn Show auch im nächsten Jahr wieder im Düsseldorfer Hof auftreten wird.

