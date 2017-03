ABENDROT SHOW Nr. 11

Werbung Werbung



Eine lustige Märchenstunde mit Hans-Peter Heckenrodt

Termine: MO, 24.04.2017 & DI, 25.04.2017

Einlass ab 19h / Beginn 20h / Eintrittspreis 12,- Euro !

Hans-Peter Heckenrodt ist auf großer Märchen-Erzähler-Tour durch die Kaufhäuser und Märchenvereine Deutschlands – aufgrund eines Fehlers seines Managements, landet er in Kassel aus Versehen in einer Bar anstatt in einem Kaufhaus! Als wäre dies für den eher unflexiblen und leicht burn-out-gefährdeten Moderator nicht schon genug, scheinen zu allem Überfluss auch noch die Darsteller in der Bar Seibert ein anderes Briefing bekommen zu haben …

In der 11. Ausgabe der Veranstaltungsreihe Abendrot erwartet uns ein brandneues und abwechslungsreiches Show-Programm zum Motto „Märchen“ mit einem Mix aus Gesang, Schauspiel, Performance & Erzählung in humorvoller Aufarbeitung!

Die Künstler/innen in der Märchenshow:

Denise Vilöhr & Romana Reiff – Gesang & Performance, Daniele Nonnis – Gesang & Performance & Christoph Steinau – Der Erzähler „Hans-Peter Heckenrodt“

Quelle: BAR SEIBERT (JH)





