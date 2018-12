Abendrot Show Nr. 16 in der Bar Seibert

Ein toller Abend in der Bar Seibert.

Das muss man mal gesehen haben: 3 „regionale“ Künstlerinnen singen und tanzen auf einer schmalen Theke als wären sie auf einer Bühne.

Bereits zum 16. mal fand die Bar- und Dinnershow unter einem bestimmten Motto in Marc Seiberts Lokal in der Friedrich Ebert Straße statt. „Let´s swing!“ In 3 Sets begeisterten die 3 Ladies in immer wieder neuen Outfits mit ihren „swingenden“ Darbietungen.

Für die Bar Seibert konzipiert Romana Reiff seit 2014 eine innovative Bar- und Dinnershow namens ABENDROT, welche bis heute unter Ihrer künstlerischen Leitung und Regie erfolgreich alle drei Monate mit einem neuen Motto in Kassel uraufgeführt wird.

Seit 2017 wird sie mit diesen Shows auch für Gala- und Dinnerveranstaltungen deutschlandweit engagiert.

ROMANA REIFF

Sängerin. Komponistin. Darstellerin

Die vielseitige Profi-Sängerin studierte Musik (Klavier & Gesang) und Germanistik an der Universität Kassel und arbeitet seit Beendigung Ihres Studiums 2007 freiberuflich und leidenschaftlich als Sängerin, Komponistin und Darstellerin deutschlandweit.

Nach und nach begann die vielseitige Künstlerin auch selbst kreative Show- und Veranstaltungskonzeptionen anzulegen.

In 2007 und 2010 veröffentlichte Romana mit Soulsonic die Duo-Alben „discover“ und „four seasons“. Das dritte Album, die Soulsonic Weihnachts-CD, wurde am 01.12.2013 veröffentlicht und die CD „ROCKSUITE“ erschien am 01.12.2014!

Das Neue Album „New Spirit“ wurde vor wenigen Tagen vorgestellt. Das CD-Release-Konzert fand im Theaterstübchen Kassel statt! ( Bericht hier in der NHR!)

DOROTHEA PROSCHKO ist Sängerin, darstellende Künstlerin und Gesangslehrerin. Geboren in Lüneburg und aufgewachsen in Bad Arolsen, hat sie Kassel zu ihrer Wahlheimat gemacht. Während des Lehramtsstudiums für Musik und Deutsch spielte sie unter anderem in Musicals, Varieté- und Tanzshows. Schon in jungen Jahren singt sie in Big Bands und bis heute gehört Jazz und Soul zu ihrer großen Leidenschaft. Durch diese Einflüsse geprägt, macht die emotionale Sängerin mit ihrer facettenreichen Stimme jeden Song zu ihrem eigenen.

VERENA PIWONKA , wohnhaft in Hamburg, ist freischaffende Tänzerin. Sie genoss ihre Tanzausbildung bei Sozo visions in motion (Berufsfachschule für zeitgenössischen Bühnentanz) in Kassel. Danach war sie unter anderem im tic und am Deutschen Theater in Göttingen in Musicalproduktionen wie West Side Story zu sehen. Sie ist Tänzerin und Mitbegründerin des 2018 in Hamburg gegründeten Rising Dance Collective. 2015 war sie das erste Mal bei Abendrot zu sehen.

Als erste und einzige Bar in Hessen nördlich des Frankfurter Raums, ist die BAR SEIBERT im Barguide 2016 für Deutschland, Schweiz und Österreich aufgeführt. Bemerkenswert ist die zusätzliche Auszeichnung „besondere Empfehlung“ – damit gehört die BAR SEIBERT zu den wenigen Bars deutschlandweit (58), welche dieses Prädikat erhalten haben!

Aber die Bar zeichnet sich nicht nur durch die umfangreiche Getränkekarte und außergewöhnlichen Cocktails aus, auch die Speisekarte ist sehr verlockend und alles schmeckte sehr lecker. Freundliche Bedienung rundet den positiven Eindruck ab.

M. Kittner © Fotos: M.Kittner