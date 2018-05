Zusatztermin für Nachtgeflüster am Dienstag, 12.06.2018

Die neue Abendrot Show Nr. 14 „Nachgeflüster“, die im April erstmals an 3 Tagen hintereinander in der Bar Seibert in Kassel eine umjubelte Premiere feierte, wird wiederholt !

Ein Zusatztermin für die Show wurde wegen der großen Nachfrage am DI, 12.06.2018 im Theaterstübchen in Kassel, Jordanstraße eingerichtet!

Die hauseigene Veranstaltungsreihe „Abendrot“, der zu einer der Besten Bars Deutschland ausgezeichneten Bar Seibert in der Kasseler Friedrich-Ebert-Straße 47, findet bereits seit Februar 2014 alle drei Monate mit einem neuem Motto statt, und erfreut sich immer größerer Publikumsbeliebtheit.

In der 14. Ausgabe der Show erwarten uns u.A. Songs und Musik der 20er Jahre, gesungen, performed und gespickt mit comedy-burlesquen und akrobatischen Höhepunkten.

Gestaltet wird das kurzweilige Show-Programm in 3 Teilen von Artistin Rosie Riot aus Berlin, Akrobatin La Jana (bekannt aus der Fernseh‘-Show „das Supertalent“), Sängerin/ Darstellerin & Abendrot-Macherin Romana Reiff und zum allerersten Mal dabei ist Sänger Sascha Lenz, Inhaber des „Hot Legs“ und Macher der „Offenen Bühne“ in Kassel!

Kartenvorverkauf: www.Theaterstuebchen.de

LINK ZUM EVENT: http://www.theaterstuebchen.de/?tribe_events=abendrot-2

20:00 Uhr | Eintritt 14,- Euro | Abendkasse 16,- Euro

PM: Romana Reiff (HJ)

