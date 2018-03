Kassel, 27. März 2018. Mit einer großen Feier möchten sich die Kassel Huskies am kommenden Donnerstag, den 29. März in die Sommerpause verabschieden. Die Saisonabschlussfeier findet am Schloss Orangerie Kassel statt und beginnt um 18.00 Uhr. Neben einigen persönlichen Abschiedsworten der Geschäftsführung, Trainer und Spieler wird es auch die Möglichkeit geben, Autogramme zu sammeln. Zudem lockt eine Tombola mit besonderen Preisen von unserem Hauptsponsor Volkswagen AG, dem Autohaus Ostmann und der Orangerie.

-> Startschuss der Veranstaltung ist um 18.00 Uhr am Schloss Orangerie Kassel mit Live Musik von der Musik-Legende Stolle & Band. -> Geschäftsführer Joe Gibbs und Trainer Rico Rossi werden ein paar Worte an die Fans und Sponsoren richten. -> Anschließend wird die gesamte Mannschaft und das Betreuerteam präsentiert. Es wird die Möglichkeit geben sich vom Team zu verabschieden und Autogramme zu sammeln. -> Dazu wird es Musik von DJ Legende Chilly T und DJ René M. Bieler mit Untermalung von Saxophonist Phunky Phil geben.

Huskies Medienteam / M.Kittner

