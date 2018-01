Sexxy Circus – SIXX PAXX® auf großer Europatour 2017/2018

Kassel, Januar 2018. Seit Oktober 2017 ist es erneut heiß in Deutschlands Stadthallen. Mit ihrer erfolgreichen Tour kommen die SIXX PAXX® am 17. Februar 2018 um 20:00 Uhr in das Kongress Palais (Stadthalle) nach Kassel. In den letzten Jahren haben die Jungs von Europas heißester Male Revue Show bereits mehr als 200.000 Frauen den Kopf verdreht. Nun lassen sie unter dem Motto „Sexxy Circus“ europaweit in über 70 Städten Frauenherzen schmelzen.

The SIXX PAXX® wurde von David Farrell und Bastian Maan gegründet. Sie und ihr Management arbeiten beständig am Erfolg und der Weiterentwicklung der Marke SIXX PAXX®. Die Gruppe zählt bis zu 17 Member unterschiedlicher Nationalitäten und herausragender Entertainment-Qualitäten. Ihre letzten Tourneen, mit denen sie in den vergangenen beiden Jahren jeweils in mehr als über 100 Städten unterwegs waren, sind geprägt von Professionalität, Ästhetik, Charme und vor allem einer herausragend akrobatischen Show und erstklassigem Entertainment.

Musikalisch wird die SIXX PAXX® – SEXXY CIRCUS TOUR 2017/18 durch Gesangseinlagen von Marc Terenzi unterstützt. Durch den Gewinn des RTL Formats „DSCHUNGELCAMP“ aka „Ich bin ein Star, holt mich hier raus 2017“ ist der beliebte Entertainer, der sich offiziell „Dschungelkönig 2017“ nennen darf, mittlerweile einem noch größeren Publikum bekannt und generell ein Garant für heiße Showeinlagen.

Dem deutschen TV-Publikum dürften die SIXX PAXX® u.a. durch eine Vielzahl von Auftritten in TV Formaten, wie „Super Talent“, „Got to Dance“, „RTL-explosiv“, „Berlin – Tag und Nacht“, „RTL-Punkt 12“, „Goodbye Deutschland“ oder „Promi Shopping Queen“ bereits bekannt sein.

Im Mai 2016 eröffnete die Formation zudem das gleichnamige SIXX PAXX® Theater in Berlin am alten Flughafen Tempelhof, welches zusätzlich mit einer angeschlossener Partylocation, dem Wildhouse Berlin aufwarten kann. Seitdem ist der Locationverbund ein fester Bestandteil der Berliner Nachtclubszene und begeistert an mindestens drei Tagen in der Woche, zumeist komplett ausverkauft, Besucherinnen aus aller Welt mit einer erstklassigen Male Revue Show und einem eigenen Aftershow Ladies Club, der keine Fragen offen lässt.

Die Marke SIXX PAXX® steht für eine herausragende Show aus Akrobatik, heißen Typen, Gesangseinlagen, überwältigenden Tanz-Choreographien und natürlich unvergleichlich durchtrainierten Männerkörpern! Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter eventim.de, auf sixxpaxx.de sowie auch auf den Social-Media-Kanälen der SIXX PAXX® erhältlich. (Facebook: SIXX PAXX / Instagram: thesixxpaxx).

PM: Walter Hasenclever (HJ)

