Benefiz- Mitternachts-Show

Artisten des Flic Flac Festivals und Kasseler Varietes Palais Hopp treffen sich zu einer einmaligen gemeinsamen Show.

Welche Künstler dabei sein werden, bleibt bis zur Samstagnacht Überraschung.

Palais Hopp

Goethestrasse 29-31

Samstag, 7. Januar

Einlass: 23.15 Uhr

Vortstellungsbeginn: 23.30 Uhr

Eintritt: 20,- €

Der Erlös des Eintrittsgeldes geht komplett an das Elternhaus am Klinikum Kassel – ein Zuhause auf Zeit für Angehörige eines in der Kinderklinik aufgenommenen Kindes. Um den vielen nachfragenden Eltern gerecht zu werden, die in der Nähe ihrer kranken Kinder sein wollen, ist ein Erweiterungsbau geplant.

Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von Stadtkämmerer und Sozialdezernent Christian Geselle.

Kartenreservierung ist nicht möglich; Karten sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich.

PM: Rudi Bauer, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (JH)





