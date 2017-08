Werbung Werbung

Kassel, 02.08.2017 In diesem Jahr ist der KSV Hessen Kassel auf dem Zissel vertreten. Einen eigenen Stand ermöglicht der Trikotpartner des Vereins, Eisenbach Tresore. In unmittelbarer Nähe der Spitzhacke wird es einen KSV Pavillon geben. Hier gibt es nicht nur Getränke von Bier bis Longdrinks, sondern auch die Möglichkeit, Spieler des KSV Hessen Kassel zu treffen.

Zu folgenden Zeiten sind Spieler des KSV Hessen Kassel vor Ort am Zisselstand:

Samstag, 17 Uhr: 2-3 Spieler der 1. Mannschaft des KSV

Sonntag, 15 Uhr: „KSV-Legenden“

Montag, 18 Uhr: Die komplette 1. Mannschaft des KSV

Geöffnet ist der Stand am Freitag, Samstag und Montag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr. Besonderer Dank geht schon im Vorab an die ehrenamtlichen Helfer und Fans, die den Stand organisieren und auch während der Öffnungszeiten dort arbeiten. Dadurch kommen alle erzielten Einnahmen nach Abzug der Kosten dem Verein zugute.

