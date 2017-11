Dieses Jahr mit im Gepäck: ein „The Voice of Germany“ Talent und ganz besondere Dankesbotschaften für das Kasseler DRK

Berlin, November 2017. Vor über 20 Jahren ist sie zum ersten Mal gestartet und sorgt seitdem jedes Jahr aufs Neue für strahlende Gesichter und das ganz besondere Weihnachtsgefühl: die Coca-Cola Weihnachtstour. Am 03. Dezember von 14 bis 19 Uhr machen die Weihnachtstrucks auf ihrer Tour Halt in der Oberen Königsstraße 8 in Kassel und läuten die schönste Zeit des Jahres ein. Nachdem die Weihnachtstour dann bereits in Schwabach war, führt diese anschließend durch St. Ingbert, Magdeburg und Grimma. Ein wichtiges Augenmerk der Weihnachtstour liegt in diesem Jahr auf sozialen Einrichtungen und deren Mitarbeitern und Organisatoren, die sich selbstlos und in vielen Fällen ehrenamtlich für andere einsetzen. Ganz im Sinne der besinnlichen Weihnachtszeit unterstützt Coca-Cola die Städte dabei, sich bei diesen Menschen für ihr Engagement zu bedanken. In Kassel fiel die Wahl auf das Deutsche Rote Kreuz (DRK), dessen Mitarbeiter in vielen karitativen Bereichen das ganze Jahr alles Menschenmögliche für Kranke, Verletzte, Alte und Hilfsbedürftige leisten.

Weihnachtsstimmung mit Santa Claus

Im Fokus der Tour stehen die drei Weihnachtstrucks: In „Santas guter Stube“ können sich die Besucher mit Santa Claus fotografieren lassen und personalisierte Coca-Cola Flaschen als ganz persönliches Weihnachtsgeschenk mit nach Hause nehmen. Auf dem zur Bühne ausgebauten Show-Truck lädt Coca-Cola die Besucher dazu ein, dem Auftritt eines „The Voice of Germany“ Talentes und dem weihnachtlichen Gospelchor zu lauschen.

Der dritte Truck sorgt mit einer LED-Wand, auf der persönliche Dankesbotschaften von den Besuchern vor Ort gezeigt werden, zusätzlich für emotionale Momente. Der Höhepunkt: Gemeinsam mit der Coca-Cola würdigt die Stadt das Kasseler DRK mit einem besonderen „Danke“ und wünscht der Organisation sowie ganz Kassel eine besinnliche Weihnachtszeit. Zum Abschluss des Tour Stops in Kassel fahren die beleuchteten Coca-Cola Trucks aus der Stadt heraus und wünschen allen Besuchern damit noch eine wunderschöne Weihnachtszeit.

Weihnachten und Coca-Cola – eine besondere Tradition

Seit 1997 ist die alljährliche Trucktour fester Bestandteil im Weihnachtsprogramm von

Coca-Cola. Was als Idee für einen TV-Spot startete, ist mittlerweile für Millionen von Menschen eines der großen Highlights in der Weihnachtszeit. Coca-Cola, Weihnachten und Santa Claus sind für viele nicht voneinander zu trennen und aus der besinnlichen Jahreszeit nicht mehr wegzudenken. Entgegen bestehender Mythen ist der heutige Santa Claus jedoch keine Erfindung von Coca-Cola, denn: Niederländische Auswanderer brachten Anfang des 17. Jahrhunderts ihren Sinterklaas-Brauch mit über den Atlantik nach Nieuw Amsterdam, dem heutigen New York. Von der Figur des Sinterklaas inspiriert, schuf die The Coca-Cola Company 1931 ihre ganz eigene Version des bis heute bekannten Santa Claus. Dieses, von Coca-Cola neu interpretierte Bild des modernen Santas prägt bis heute weltweit die Vorstellung des Weihnachtsmannes in den Köpfen unzähliger Menschen

