Wer sich jetzt schon auf lange Sommerabende im Freien, Picknicker-Feeling bei bestem Wetter und energiegeladene Live-Konzerte freuen will, sollte sich bereits heute Open Air-Tickets für Die Fantastischen Vier sichern. Denn Thomas D, And.Ypsilon, Michi Beck und Smudo kündigen für den Frühsommer

2018 weitere Shows an. Bevor sie Ende 2018 auf „Captain Fantastic Tour“ in den Arenen ihr neues Album vorstellen, bringen sie ab Mitte Mai ihre Shows auf sieben große Open Air Bühnen in ganz Deutschland.

Tickets für die Konzerte der Fantastischen Vier im Sommer 2018 sind ab sofort unter eventim.de und ab 13.11.2017 um 12.00 Uhr an allen bekannten VVK

PM: Jardena Kifle (HJ)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp