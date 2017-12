Der Aufbau hat begonnen, in wenigen Tagen beginnen die Proben. Vor wenigen Tagen zeigte bereits der „Master of Hellfire“ Hubertus Wawra was uns bei seinem Programm im diesjährigen Weihnachtsprogramm erwartet.

Flic Flac‘s 9. Festival der Artisten –

….und es ist schon wieder so weit! Langsam aber sicher neigt sich das Jahr dem Ende zu! Für weit über 60.000 Zuschauer aus Kassel und Umgebung gehört ein Besuch bei Flic Flac’s Festival der Artisten auf dem Friedrichsplatz bereits zur obligatorischen Festtagsplanung.

Wer eine klassische Show mit bunten Clowns und einem Circusdirektor in Frack und Zylinder erwartet, der sitzt bei Flic Flac definitiv im falschen Zelt. In diesem Winter geht es im schwarz-gelben Showdome ordentlich zur Sache. Verrückte Ideen, Humor, Adrenalin und gekitzelte Nerven sorgen für eine einzigartige Show wie es sie nur in Kassel zu sehen geben wird.

Selten waren so viele Künstler auf Deutschlands schönstem Circusplatz zu Gast!

Die Europa-Sensation kommt mit den Gorgeous Girls, gleich 9 preisgekrönten Diabolo-Virtuosen vom Chinesischen Nationalcircus nach Kassel!

Über 60 Akteure aus allen Teilen der Welt sind an der diesjährigen Show beteiligt.

Der Kartenvorverkauf läuft.

