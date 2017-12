Flic Flac‘s 9. Festival der Artisten

Rund 1400 Zuschauer feierten die Artisten aus der ganzen Welt bei der Premiere am Friedrichsplatz.

So ganz sprang der Funke bei der ersten Vorstellung noch nicht bei allen Besuchern über. Es fehlte irgendwie ein absolutes Highlight, was keinesfalls die artistischen Leistungen der auftretenden Künstler schmälert. Mit lustigen Ansagen und einem wunderschönen Kassel Lied führte der Kasseler Brian 0`Gott durch das Programm. Leider waren die Bediener der Verfolgerlampen selten im Bilde. Akrobatische Flugnummern blieben oft teilweise im Dunkeln. Wie zu hören war, soll sich alles gebessert haben und Programmumstellungen sorgen inzwischen für ganz neuen Schwung. Sehenswert ist auch der 9. Flic Flac Zirkus in Kassel auf jeden Fall!

Zum neunten Mal gastiert Flic Flac mit seinen internationalen Artisten in Kassel.

Mehr als 60 tausend Gäste werden erwartet.

Die diesjährigen Artisten kommen wie immer aus der ganzen Welt.

Diabolo-Sensation

Gorgeous Girls // China

Die Peking National Troupe setzt mit ihren wirbelnden Diabolos artistische Akzente in das mit Attraktionen gespickte 9. Festival der Artisten. Mit unglaublicher Leichtigkeit und atemberaubender Perfektion lassen neun Golden Girls die Diabolos tanzen und jonglieren in allen nur denkbaren Positionen und Variationen.

Master of Hellfire

Hubertus Wawra // Deutschland

Als schlechtgelaunter Punk mit ostdeutschem Akzent avanciert Hubertus Wawra alias „The Master of Hellfire“ allabendlich zum Publikumsliebling. Seine Auftritte sorgen regelmäßig für Furore. Ohne Feuer geht hier gar nichts. Der ausgebildete Pyrotechniker wird für das heißeste Festival aller Zeiten sorgen!

Conferencier

Brian o`Gott // Deutschland

Humorvoll und locker wird der Moderator und Comedian Peter Dams durch die diesjährige Show führen und Sie mit allen nötigen und unnötigen Informationen versorgen.

Flugtrapez

Flying Martini’s // Italien

Mit den Flying Martini’s kommt eine der besten Flugtrapez-Darbietungen der Welt auf den Friedrichsplatz nach Kassel. Die sechs Männer und Frauen zeigen einen waghalsigen Thriller hoch oben unter dem Zeltdach. Haben wir hier den Anwärter für den 1. Preis?

Strapaten-Thriller

Flash of Splash // Russland

Machen Sie sich auf etwas gefasst. Mit den beiden Artisten des Duos Flash of Splash erleben Sie die wohl beste Strapaten-Performance der Welt live im Flic Flac Showdome. Freuen Sie sich auf waghalsige Flugpassagen und riskante Abfaller an zwei freihängenden Gurtschlaufen.

Hula Hoop

Geraldine Philadelphia // Deutschland

Die junge Artistin Geraldine Philadelphia ist ein echtes Circuskind. Sie kommt mit ihrem perfekt durchgestylten Hula Hoop Act nach Kassel. Dabei lässt sie die runden Kunststoff-Reifen nicht nur um Ihre Hüften kreisen sondern balanciert diese oder jongliert mit ihnen in einer anspruchsvollen Perfomance.

Contemporary mit Handicap

Duo Together // Kanada

Machen Sie sich auf eine Symbiose aus Rhythmus, Tanz und Körperbeherrschung gefasst.

Die beiden Künstler präsentieren eine zeitgenössische Performance schwierigsten Niveaus, die ein echtes Fest für Ihre Sinne sein wird!

Barren

D’Holmikers // Schweiz

Verrückt, verrücker, D’Holmikers! Hier kommen die Stars der Kraftartistik und gleichzeitig Preisträger aller bekannter Circus-Festivals nach Kassel! Im abgefahrenen Horror-Style protzen die jungen Kerle am Barren mit ihrer Kraft!

Comedy

Dittmar Roland // Ungarn

Man möchte gar nicht zu viel verraten. Wir können allerdings schon jetzt versprechen, das dieser Act für viele Überraschungen und ausgiebige Lachsalven sorgen wird.

Schleuderbrett

Popov Troupe // Russland

Machen Sie sich auf Sprungsensationen am laufenden Band gefasst. Katapultiert von einem Schleuderbrett fliegen die sieben jungen Artisten der Popov Troupe durchs ganze Zelt. Erleben Sie ein Potpourri der schwierigsten Sprünge der Gegenwart. Salti, Pirouetten und Waghalsigkeiten mit Stelzen sorgen bei den Zuschauern für eine Atempause.

Bis zum 14. Januar ist das Artistenfestival in Kassel zu Gast. Es gibt noch Karten.

© Presse Flic Flac / M. Kittner Fotos: M.Kittner

