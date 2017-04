Werbung Werbung



Darauf haben Funk-Fans viele Jahre gewartet. Solo Soul Productions präsentiert am 22.07.2017 „The ZAPP Band“ im Gleis 1, Rainer-Dierichs-Platz 1. Der Ursprung von ZAPP geht zurück bis in die späten 70er Jahre, wobei die Gründungsmitglieder vor diesem Zeitpunkt bereits mit anderen Projekten erfolgreich waren. Die Troutman-Brüder

Lester, Larry, Roger und Terry, auf dessen Spitznamen der Bandname zurückzuführen ist, bildeten den Kern von ZAPP. Bereits das 1980 erschienene Debütalbum wurde ein Platin-Erfolg. ZAPPs unverwechselbarer und hochenergetischer Sound überzeugte Funk-Fans auf der ganzen Welt. Eine

ausgedehnte Tour folgte.

Innerhalb der kommenden fünf Jahre erreichte die Band eine Reihe von Top-Ten-Platzierungen. Bis 1985 wurden mehr als vier Goldrekorde aufgestellt. Begeisterungsstürme und ein weltweit wachsendes Publikum waren das Ergebnis. In den folgenden 30 Jahren wurde eine ganze Hip-Hop-Generation von ZAPP beeinflusst. Besonders Interpreten des West Coast Hip-Hops wurden von ZAPP inspiriert, den unverwechselbaren Sound findet man in vielen ihrer Top-Hits wieder. Am bekanntesten ist wohl der Smash-Hit „California Love“, an dem Roger Troutman mit 2Pac und Dr. Dre 1995 arbeitete. Dieser wurde 2Pac’s erfolgreichster Titel. Nach 25 Jahren ist es das erste Mal, dass eine Funk-Band dieses Kalibers wieder in Kassel auftritt.

Leider ist Roger Troutman (Master Of The Talkbox) nicht mehr dabei, aber die Band besteht heute noch aus fünf Orginal-Bandmitgliedern. ZAPP sind Lester und Terry „Zapp“ Troutman, Bart Thomas, Dale DeGroat, Gregory Jackson, Anthony „SaxTone“ Arrington und Ronald Frost. Kritiker sind sich einig: Auch nach 37 Jahren ihres Bestehens zählt ZAPP zu den top Livebands dieses Genres. Veranstalter und Musiker Jeffrey Staten kennt die Band noch von ihren Anfängen und kannihre Qualität bestätigen: „2016 habe ich nach längerer Zeit wieder ein Konzert von ZAPP besucht und bin der Meinung, dass sie sogar noch besser geworden sind. Die Band stellt eine fantastische Liveshow auf die Beine.“ Ganz besonders freut sich Staten, dass er den Funk wieder nach Kassel holen kann: „Wir haben ZAPP für drei Shows gebucht. Neben Kassel werden wir auch in Erlangen und Frankfurt sein. Trotzdem liegt mir Kassel besonders am Herzen.“ Darum ist die Show in Kassel auch etwas anders als in Frankfurt, denn hier wird das Konzert in eine Party eingebettet. Dafür hat sich Staten zwei der besten DJs geholt. Am Mischpult werden keine Geringeren als Mr. Brown und

Chilly-T stehen und vor sowie nach dem Konzert funky Sound auf die Tanzfläche bringen.

The ZAPP Band

Gleis 1

Rainer-Dierichs-Platz 1 (im Kulturbahnhof)

34117 Kassel

Datum: 22.07.2017

Einlass: 19:00 Uhr

Konzert-Beginn: 21:00 Uhr

Vorverkauf: 37.00 Euro

Vorverkauf:

https://www.adticket.de/The-ZAPP-Band-Live/Kassel-Gleis-1/22-07-2017_21-00.html

Quelle: Wirth Media (JH)





