Das angekündigte und mit Spannung erwartete EP Release Konzert von Julian Kretschmar findet im B2 statt.Folgende Information erreichte uns von dem jungen Künstler:

„Da das Café am Bebelplatz seine Pforten leider nicht mehr rechtzeitig zu unserem Konzert am kommenden Samstag (09.03.19) öffnen wird, haben sich die Betreiberinnen des B2 in der Germaniastrasse spontan dazu bereit erklärt, das Konzert in ihre Lounge zu verlegen. Ein dickes Dankeschön dafür.

Damit am Samstag niemand vor der verschlossenen Tür des Café am Bebelplatz steht, brauche ich eure Unterstützung: bitte teilt diesen Beitrag und sagt allen Leuten Bescheid, dass das Konzert wie geplant am 09.03. stattfindet, dass sich lediglich der Veranstaltungsort geändert hat. Um 20 Uhr ist Beginn und um 22 Uhr endet das Konzert. Der EINTRITT ist FREI, lediglich um eine Hutspende wird gebeten.

P.S. Bitte entschuldigt, dass ich im Vorfeld nicht auf alle Anfragen/Rückfragen bzgl. des Konzertes antworten konnte. Ich kam einfach nicht hinterher. Außerdem weiß ich auch erst seit gestern, dass das Café definitiv nicht mehr rechtzeitig öffnet! Danke für alles ihr Lieben.“

Julian trat als Support Act beim ausverkauften Konzert der Mark Knopfler Tribute Band im Ballsaal auf und begeisterte mit seinen selbstgeschriebenen Liedern!

(MK)