KASSEL – Beim Karnevalumzug in der Innenstadt sind noch Plätze zur Mitwirkung frei. Die „Gemeinschaft Kasseler Karnevalvereine“ (GKK) lädt Vereine und Verbände, Kitagruppen und Schulklassen zur Mitwirkung am großen Karnevalumzugs ein. Am Faschingssamstag, 10. Februar 2018 ist es ab 12.11 Uhr soweit.

Dann schlängelt sich der Umzug durch die Innenstadt. Schlusspunkt ist vor dem Rathaus, wo mit dem „Sturm auf das Rathaus“ die Narren symbolisch bis zum Aschermittwoch die Macht erobern und erstmals von Oberbürgermeister Christian Geselle den Rathausschlüssel überreicht bekommen.

„Wie im letzten Jahr wird es auch wieder Motivwagen geben und viele Fußgruppe “, so Klaus Bruchhäuser, der als GKK-Vizepräsident den Zug organisiert. „Es ist für einen Verein oder eine Gruppe ein besonderes Erlebnis, die Teilnahme am Zug vorzubereiten und ihn dann gemeinsam zu erleben.“ Bis Ende Januar kann man sich bei Klaus Bruchhäuser (Telefon 01735307310, k.bruchhaeuser(a)arcor.de) anmelden, wenn mal als Fußgruppe oder mit einem Fahrzeug den Umzug mitgestalten will. Informationen gibt es auch unter www.facebook.de/karnevalkassel

PM: Marcus C. Leitschuh (HJ)

