Werbung Werbung

In der ersten Ferienwoche fand im Zirkus Rambazotti ein Ferienprogramm statt. Dabei konnten Kinder ab sechs Jahren in die bunte Welt des Zirkus Rambazotti eintauchen. So lernten sie jonglieren, sich auf dem Trapez zu bewegen, auf Stelzen zu laufen und zahlreiche weitere Kunststücke. Am Ende der Woche führten dann die Kinder in einer eigenen Zirkus-Aufführung ihre gelernten Kunststücke vor. Die nächste Kinderferienwoche im Zirkus Rambazotti findet vom 31. Juli bis zum 4. August statt.

Der Zirkus Rambazotti in Kassel finanziert sich durch Spenden. Das defekte Dach des Zirkus‘ wird gerade durch Spendengelder repariert, was sonst nicht möglich gewesen wäre.

Auch während der Schulzeit haben die Kinder die Möglichkeit, an etlichen Workshops teilzunehmen. Wer näheres über die Arbeit des Zirkus‘ Rambazotti erfahren möchte, kann sich auf der Homepage informieren.

Link: Zirkus Rambazotti

Diese Slideshow erfordert aktiviertes JavaScript.





Werbung Werbung



Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp