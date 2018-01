Jazzcombo & Bigband der Uni Kassel präsentieren: OLD BOTTLES – NEW WINE

Die Jazzcombo und die Bigband des Instituts für Musik der Universität Kassel bestreiten am Sonntag, den 11.02.2018 ab 17:30 h Ihr Semesterabschuss-Konzert gemeinsam. Das Thema ist „Old Bottles – New Wine“ und präsentiert Swingklassiker in neuem Gewand.

Die Jazzcombo des Studiengangs interpretiert bekannte Jazzstandards in von ihnen selbst erarbeiteten modernen Arrangements und Sounds.

Von der Uni-Bigband sind Stücke wie Cotton Tail von Duke Ellington, April in Paris von Count Basie, Take The „A“ Train von Billy Strayhorn genauso zuhören, wie die von Louis Armstrong oft interpretierten Titel When the Saints Go Marching In oder What a Wonderful World. Hier werden sie allerdings in modernem, neuen Bigbandsound präsentiert, mit Arrangements von Steve Gray und Jörg Achim Keller, die für Rundfunkorchester wie die NDR-, HR oder Rias-Bigband geschrieben wurden.

Als Gastsolist bereichert der Trompeter Urban Beyer das Programm.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten!

PM: Michael Fubel (HJ)

