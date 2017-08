GLASPERLENSPIEL

Sie sind aktuell zweifelsohne einer der erfolgreichsten Bands in Deutschland: das Elektropop-Duo GLASPERLENSPIEL – und das in vielerlei Hinsicht: Acht goldene, 3 Platin-Schallplatten (Deutschland/Österreich/Schweiz), gefeierte Konzerte, zahlreiche Auszeichnungen und ihr immer noch aktueller Mega-Hit „Geiles Leben“

(3-fach Gold), der sich nach dem Chartentry am 28. August 2015 mehr als ein Jahr ununterbrochen in den offiziellen Deutschen Single-Charts hielt.

Davon konnte sich der Chartstürmer acht Wochen auf der Peak-Position #2 behaupten, war ganze 18 Wochen in den Top10 der Single Charts, 29 Wochen in den Top20 und 42 Wochen in den Top50. Der Song steht derzeit bei über 125 Millionen Audio- und Video-Streams und hebt damit den Erfolg ihres Albums „Tag X“ (Gold) auf ein ganz neues Level.

Doch auch auf dem Live-Sektor war 2016 das bisher erfolgreichste Jahr der Bandgeschichte: ausverkaufte Konzerte der eigenen Club- & Hallentournee, über 55 Festivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor rund einer Dreiviertelmillion begeisterter Besucher. Und nun kommen Carolin und Daniel mit ihrer packenden Liveband 2017 auch nach Kassel.